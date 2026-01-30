元プロ野球選手で野球解説者の田尾安志氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で21日に公開された動画に出演。落合博満氏との秘話を明かした。

落合博満氏との秘話

楽天の初代監督を務めた田尾氏。同球団にとって1年目のシーズンは2度の11連敗を含む38勝97敗1分という結果に終わり、田尾氏は同年シーズン終了後にチームを去る形となった。

当時を振り返り、熱狂的な楽天ファンとして知られるかみじょうたけしが「正直な話、監督がどうじゃなくて、あの戦力で最下位以外をとるのは無理やんっていうね。ファンも分かってたし、それでも前を向いてやってくれるわけで」と感謝を伝えると、田尾氏は「当時中日の落合(博満)監督から『絶対に100敗はするぞ』って言われたんですよ」と回想。

さらに、「ちょうどSMAPの番組に一緒に出て」と続け、「放送前に落合が『こんなメンバーで100敗しないわけがない』って言ったんですよ。『お前本当にそう思うか?』と言ったら、『絶対する』って言うから、その日生放送だったんですけど、落合に『今言ったの生放送でも言って』と言ったんですよ。『俺の気が楽になる』って(笑)」と明かして、笑いを誘っていた。