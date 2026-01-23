「白湯を飲む」「手洗いを徹底」「AIに相談」リスナーが実践する“冬の健康管理術”

TOKYO FMのラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜 17:00～20:00）本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保、そして"リスナー社員"のみなさんと一緒に、毎日さまざまな議題に向き合いながら、リアルな想いや本音をシェアしていく"ラジオの中の会社" です。今回の放送では、会議テーマ「冬の体調管理案件 〜わたしの健康対策〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆わたしの健康対策「とにかく“白湯を飲む”」

冷たい水は体を冷やしてしまうので、電気ポットを使って70度くらいのお湯をいつでも飲めるようにしています。乾燥対策にも冷え対策にもなって一石二鳥です！

昨年8月に出産してから、夜中に何度も起きる生活が半年ほど続いていますが、毎日お湯を飲んで体を温めているおかげか、まだ一度も風邪を引いていません。

白湯を毎回準備するのは大変ですが、ポットのお湯なら手軽で続けやすいのでおすすめです（東京都 35歳 女性）

◆わたしの健康対策「手洗い、なるべく素手で食べない」

手にはバイキンがいっぱいいます。その手でお菓子を食べたりしたら、風邪の菌などを自分で体に入れるようなもの。なので、もし素手で食べるときは石けんでしっかり洗って、バイキンを洗い流す事が大切です。知り合いのお医者さんから手洗いの大切さを聞いて実践するようになり、それからは風邪も引かないし、お腹も壊さなくなりましたよ！（東京都 51歳 女性）

◆わたしの健康対策「『ChatGPT』に相談」

冬は“冬眠する前か！”と思うほど食べてしまい、毎年「運動しよう！」と思うものの、 ウォーキングもストレッチも3日続いたことがありません。そんな三日坊主の私が、現在3ヵ月も続いているのが、 まさかの「ChatGPT」です！

「今日は15分歩いた」 「YouTubeで30分運動したけど余裕があった」などとChatGPTに報告すると、しっかり褒めてくれたり、自分の行動を分析して“何が不足しているのか”“次はどうするか”を教えてくれる。この「分析型・やさしめ管理」が私にドンピシャでした！ 最初は運動記録だけだったのに、気付けば食事の写真を送ったり、運動の相談をしたり、今ではおやつの相談までしています。

母の言うことは続かないのに、第2の母（AI）の言うことはなぜか続く、冬の体調管理の相棒です（東京都 30歳 女性）

＜番組概要＞

番組名：Skyrocket Company

放送日時：毎週月曜～木曜17：00～20：00

パーソナリティ：本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/sky/

番組公式X： @Skyrocket_Co