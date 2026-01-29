『CanCam』4月号(2月20日発売)より、アイドルグループ・SixTONESの新連載がスタートすることが29日、発表された。

SixTONES

1月22日にデビュー6周年を迎え、表紙を飾る『CanCam』3月号特別版が大好評発売中のSixTONES。船上での撮り下ろしを含む10ページの特集や“わいわい自撮り”ピンナップ付録が反響を呼んでいる。

そしてこのたび、2月20日発売の『CanCam』4月号より、SixTONESの新連載が1年間限定でスタートすることが明らかに。

新連載のテーマは「街さんぽ」。毎月1人のメンバーが登場し、散歩ロケで素敵なビジュアルを撮り下ろし。その街にまつわる話や近況など、インタビューも充実した4ページ連載となる。

「見慣れた街をSixTONESが散歩している!」という新鮮さ、普段のグループ取材では見られないメンバーの新たな一面を楽しめる内容になる予定だという。記念すべき第1回に登場するメンバーなど詳細は追って発表される。