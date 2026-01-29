元プロ野球選手で野球解説者の杉谷拳士氏が、YouTubeチャンネル『熱スギヤch【杉谷拳士 公式】』で公開された動画に出演。現役時代に“アンチ”から届いていたというDMの内容を明かした。

杉谷拳士氏に届いた“アンチ”からのDM

動画の中で、近藤健介が始めたYouTubeチャンネルの話題に。ゲストとして日本ハム・伊藤大海を呼んだ場合、「ファイターズファンは僕のこと叩くでしょ? ホークスファンは大海に……『なんで二人でやってんだ?』ってなるじゃないですか?」「『優勝争いしてるチームが』って」と危惧する近藤に対し、杉谷氏が「そこに仲介人がいたらいいんじゃない? 俺とかいたら話を聞きながら……」と提案すると、近藤も「確かに!」「それは面白いですね」と納得した。

また、近藤が「アンチがいるってことは見てくれてるってことですもんね」と話しながら、杉谷氏のほうに目線をやり、意味深な表情を浮かべると、杉谷氏は「アンチのことなんか気にしたらダメ。俺にだってたくさんいたから! DMでボイスメッセージ聴いたでしょ? DMでファンの方たちからいろんなメッセージが来て、すごく落ち込んでる後輩がたくさんいたんだよ。で、『そんなんで落ち込んでるの?』『俺なんかボイスメッセージで来るよ』って言ったら、『ボイスメッセージ!?』って」と当時を回想。

その流れで実際のボイスメッセージを聞かせたところ、「ロッカーは大爆笑」だったそうで、「『拳士さんいつもそんなの聴いてるんですか!?』って言うから、『うん。ミスするたびにいろんな人からメッセージ来るよ』って(言っていた)」と明かし、笑いを誘うと、近藤は爆笑しながら「本当に強かったですよね」と感心していた。