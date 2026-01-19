moomoo証券は、「投資とNISA活用に関する調査」の結果を発表した。調査は2025年10月28日〜11月30日、「moomoo証券ストア 表参道」店に来店した個人投資家2,311名を対象に、アンケート形式にて行われた。

新NISAの利用状況

まず、新NISAの利用状況を尋ねたところ、実に85.6%が「現在利用している」ことが判明。また、その過半数(52.0%)が「つみたて投資枠」と「成長投資枠」を併用しており、開始からわずか2年で、「持っていて当たり前」のインフラとして定着したよう。

次に、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の利用割合を教えてもらい、「非課税枠を使い切っているか(年間上限近くまで利用)」という切り口で分析したところ、使いきれている人の割合は全体の26%(約4人に1人)にとどまることが明らかに。つまり「NISA口座は持っているけれど、そのポテンシャルを最大限に引き出せているのは少数派」であり、残りの7割は“使いきれていない”状態、あるいは“様子見”の状態にある。これが新NISA3年目の「現在地」と言える結果となった。

さらに非課税枠を使い切れているフル活用層について深堀りすると、年代は「働き盛りの30〜40代」(約62%)が中心。73.7%が「長期投資」を選択しており、成長投資枠の使い方で短期的な一発逆転を狙うのではなく、つみたて投資枠と同様に「長期目線での資産最大化」のために戦略的に枠を使っているよう。「非課税だから何でも買う」のではなく、「非課税だからこそ、長く持てる資産を買う」という冷静さが見てとれた。