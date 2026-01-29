CHINTAIは1月27日、部屋探しにおける「駅からの距離」「築年数」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は2025年12月12日～12月16日、賃貸物件に住んでいる駅徒歩・築年数にこだわりがある10代～40代の男女800名を対象にインターネットで行われた。

駅距離を重視する人は約7割、"徒歩10分厳守"は1割

賃貸物件を探す際、駅からの距離をどれくらい重視するか尋ねたところ、「最も重視している」(22.8%)と「他の条件と同じくらい重視している」(46.0%)を合わせると、68.8%が駅距離を重視していることがわかった。一方で、「できれば近い方がいいが、絶対ではない」は25.8%、「そこまで重視していない」「まったく気にしない」を合わせると31.2%となっている。

このように、多くの人が駅距離を重視している一方で、「駅徒歩10分以内」から「15分以内」に条件が広がる場合に、どのようなメリットがあれば前向きに検討できるかを尋ねたところ、「駅徒歩10分はゆずれないので、特に検討したいとは思わない」と回答した人は10.0%にとどまった。

具体的には、「家賃が安くなる」(74.0%)が最も多く、次いで「部屋が広くなる」(43.8%)、「周辺施設が充実している」(37.5%)などが続いた。これらの結果から、駅からの距離そのものよりも、家賃や住環境を含めた"住まい全体のバランス"を重視する意識が強いことがうかがえる。

駅から近いことにこだわる理由

駅から近いことにこだわる理由については、「通勤・通学が楽だから」が73.3%で最も多くなった。次いで、「駅近＝周辺に生活施設が充実しているイメージがあるから」が42.0%、「天気が悪い日に駅から遠いとストレスだから」が38.3%と続いている。

また、「帰宅が遅くなる日もあるので、駅から遠いと安心できないと感じるから」が31.3%と、通勤・通学の利便性に加え、生活施設が整っていそうといった生活イメージや、悪天候時・夜間の帰宅に対する安心感に関する項目が上位に並ぶ結果となった。

駅から近くなくても妥協できる条件

駅から近くなくても妥協できる条件は、「近くにスーパーやコンビニなど、生活に必要な施設がそろっている」が63.3%で最も多くなった。次いで、「通勤・通学が楽になる交通手段(バス便や自転車置き場など)が整っている」は44.3%となっている。また、「天気が悪い日でも移動しやすいよう、屋根付き通路や近いバス停などがある」は31.5%、「夜道が明るく安全に帰宅できる環境が整っている」は29.3%、「落ち着いて暮らせる静かな住環境がある」は27.0%だった。

駅からの距離の条件を緩めて得られた良かった点

駅からの距離の条件を緩めた人に、実際に得られた良かった点を聞いたところ、「家賃が安くなった」が62.3%で最も多くなった。次いで、「駅前より落ち着いた住環境で快適だった」(38.6%)、「周辺施設が充実していて便利だった」(36.0%)、「広さに満足できた」(34.2%)が続いている。一方で、「特に良いと思うことはなかった」は3.5%にとどまった。

駅からの距離の条件を少し緩めたことで得られた良かったことを教えてください

新築・築浅志向の理由

賃貸物件を探す際に「新築・築浅」にこだわる理由では、「きれいな部屋で暮らしたいから」が65.3%で最も多くなった。次いで、「最新の設備や機能があると便利だから」(47.3%)、「耐震性・災害時の安心感があるから」(45.0%)、「新しい方が、セキュリティが整っていそうだから」(43.8%)が続いている。また、「築浅の方が防音・断熱がしっかりしていそうだから」も43.5%と、設備面や安全面に関する理由が上位に並んだ。

一方、「誰かが使った部屋に抵抗があるから」(26.8%)や「共用部や外観が古いと気分が下がるから」(24.0%)は比較的少数だった。

築年数の条件を緩めた場合に、あったらうれしいもの

築年数の条件を緩めた場合に「あったらうれしいもの」では、「家賃が安くなる」が73.3%で最も多くなった。次いで、「バス・トイレ別などの希望条件が叶う」が54.0%、「リノベ済みなどで内装が新品同様」が51.5%と続いている。一方で、「新築はゆずれない」と回答した人は6.0%にとどまった。築年数の条件については、家賃や内装などの条件が整えば、多くの人が柔軟に検討していることがうかがえる。

築年数を緩めて得られた良かった点

実際に築年数の条件を少し緩めて住んだ経験がある人に、良かったと感じた点を聞いたところ、「家賃が安くなった」が62.4%で最も多くなった。次いで、「思っていたよりきれいで満足した」は40.2%、「リフォーム済みだったので清潔感があった」は29.4%となっている。

また、「設備は新しくなかったが、特に不便はなかった」は26.8%、「セキュリティ面も問題なく安心して暮らせた」は24.7%と続いた。