R65は9月2日、「高齢者の住宅難民問題に関する実態調査(2025年)」の結果を発表した。調査は2025年7月28日～7月30日、全国の65歳を超えて賃貸住宅の部屋探し経験がある500名を対象に、インターネットで行われた。

65歳を超えての賃貸住宅探しで苦労したこと

65歳を超えて賃貸住宅を探した経験のある500名に対し、その際の苦労度合いを尋ねたところ、「とても苦労した」15.6%、「やや苦労した」27.2%を合わせた42.8%が"苦労した"と回答した。

時期別では、直近1年以内に探した人では「とても苦労した」30.6%、「やや苦労した」30.6%で合計61.2%と、6年以上前に探した人の37.8%に比べて23.4%も高い結果となった。

約3人に1人が年齢を理由に入居を断られた経験あり

全体における「年齢を理由に賃貸住宅への入居を断られた経験のある高齢者」は、「断られなかった(0回)」69.6%に対し、30.4%となり、そのうち「5回以上断られた経験のある人」は、4%となった。

「年齢を理由に賃貸住宅への入居を断られた経験のある高齢者」について、時期別にみると、「直近1年未満」が最も多く、全体よりも6.3%多い36.7%となり、「5回以上断られた経験のある人」は22.4%となった。

また、2023年の調査と比較すると、全体における「年齢を理由に賃貸住宅への入居を断られた経験のある高齢者」は26.8%から3.6%、そのうち「5回以上断られた経験のある人」は11.9%から1.3%増加する結果となった。

「住宅セーフティネット法」の改正や民間の受け入れ促進施策が増え、年々高齢者の賃貸入居環境が改善していると考えられるが、現場の実態としては、直近になるほど苦労度合いの大きさ(2人に1人以上)や入居拒否の割合が増加している現状が明らかとなった。

部屋探しで最も多かった苦労は「候補物件が少ない」

先の質問で「苦労した」と回答した人に、部屋探しから入居までに感じた具体的な苦労を聞いたところ、「候補となる物件情報が少なかった」52.8%が最も多い結果となった。次いで「通常よりも経済的負担(初期費用など)が大きかった」31.3%、「条件に合わない物件を紹介された」17.3%、「契約時の手続きが複雑で理解しにくかった」15.9%が続いた。

時期別では、順位の変動はほとんど見られなかったが、直近1年未満で「候補物件が少ない」が63.3%と最も高く、「経済的負担」も平均よりも高い40.0%となった。

セーフティネット法の改正により"制度整備"が進んでいる一方で、実際には「そもそも物件がない」という現状が浮き彫りになり、"借りづらさ"の実感との間にギャップが生じている様子がうかがえる。要因としては、直近の経済的負担の高まりから"家賃の上昇"などが考えられる。

賃貸住宅の物件探しから入居するまでに不満を感じた点を教えてください

内見候補の満足度は「どちらとも言えない」が最多

内見候補として提案された物件の総合満足度は、全体で「どちらとも言えない」42.8%が最多となった。続いて「やや満足」34.0%、「やや不満」8.4%、「非常に不満」6.6%、「非常に満足」8.2%だった。

時期別にみると、直近1年未満は「非常に満足」16.3%が全期間で最高である一方、「非常に不満」10.2%も最多で、評価が二極化する結果となった。

賃貸住宅の部屋探しの理由

部屋探しの理由(複数回答)では、全体のうち1位が「適切な広さの間取りに住み替えるため」36.2%、2位が「家賃の低い物件に住み替えるため」23.6%、以下「新しい挑戦や自己実現をするため」12.2%、「子どもの近所に住み替えるため」8.8%、「オーナーや不動産会社から立ち退きを促されたため」8.2%、「オーナー・近隣とのトラブル」3.0%、「その他」19.0%が続いた。

時期別での差異はあまり見られなかったが、「オーナーや不動産会社から立ち退きを促されたため」に関しては、3～5年前から増え始め、1～2年前が最も多い16.40%となった。