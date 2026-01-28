@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

[sp_ad]

今井達也 最新情報

ヒューストン・アストロズと3年総額5400万ドル（約84億5000万円）の契約を結んだ27歳の今井達也投手は、今季から新天地のメジャーリーグでプレーすることになる。米メディア『ESPN』が「村上宗隆、岡本和真、今井らに期待すること」と題し、それぞれの日本人選手の展望について報じた。

今井は昨季、24試合で163回2/3を投げて10勝5敗、防御率1.92、奪三振178、WHIP（被出塁率）0.892という驚異的な数字を記録している。

[sp_ad]

それだけに期待値は高く、当初はどこかのMLB球団と1億5000万ドル（約234億円）から2億ドル（約312億円）の契約を結ぶと予想されていた。

しかし、最終的にはアストロズと最大6300万ドル（約98億3000万円）になる条件付きの契約にとどまっている。

予想を大きく下回る契約金となったが、重要なのはそこではない。

この契約にはオプトアウト（契約破棄条項）が付帯しているため、来オフに再びフリーエージェント（FA）となって市場に出る可能性がある。

今井が実力を発揮し、すぐにメジャーリーグの戦い方に対応出来れば、初年度とは違った評価をMLB各球団が下すことになるだろう。

来オフこそ超高額な契約金を手にするチャンスかもしれない。

まず、同メディアは今井の特徴について「球種は、球速90マイル台中盤から後半のフォーシーム、高速帯（80マイル台中盤）のスライダー、そして一部ではスプリットとも分類されるチェンジアップ。

さらに、サイドアーム気味の腕の角度から投げるため、速球は一般的な伸びるファストボールよりも腕側へのシュート成分が強い。

この特性が、グラブ側に曲がるスライダーとよく噛み合っている」と分析。

今季へ向けては「アストロズは今井をローテーションの中核に据える予定だ。

外国人打者がMLB投手に順応する必要がある一方で、新たに加入する投手は、初対戦の打者と相まみえることで恩恵を受けるケースも多い。

特に今井のように、打者を惑わせる投球フォームを持つ投手はなおさらだ。

そのため、MLE（MLB換算成績）はそれほど厳しい数字にはならないはず」とし、「今井の打者を欺くメカニクスと、独特な軌道を描く速球を考慮すれば、期待以上の活躍を見せる可能性は十分にある」と主張した。

実際、今永昇太投手（シカゴ・カブス）や千賀滉大投手（ニューヨーク・メッツ）はメジャー初年度に好成績を残しており、今井もその例に倣うかもしれない。

【関連記事】

【了】