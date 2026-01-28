FUKAMI「『もし今年、人生が終わりになったとしてもいい人生だったよね』と語り合う」双子のHIROMIとの恒例年末旅行での会話を明かす

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。（※今回のMCはすみれとHIROMI＆FUKAMI）。

2025年12月28日（日）、1月4日（日）、11日（日）の年末年始スペシャル回は、MC3人でお届けしました。すみれとHIROMI ＆ FUKAMIが久しぶりに3人揃って、たっぷりトーク！ 2026年の目標などについて語り合いました。

すみれ：2025年はプライベートで大きな変化があったお二人ですが、2026年はどんな1年にしたいですか？

FUKAMI：私たちは年末には必ず旅行へ行くんです。私たちの両親ともいえるおじいちゃんとおばあちゃんが他界しているので、実家がないんです。そうすると、この時期は東京にいても2人きりになってしまうので。なので、年末の旅行中に「もし今年、仮に何かの急なアクシデントで人生が終わっていたとしても、いい人生だったよね」と2人で語り合うのが恒例になっています。

HIROMI：それぐらい悔いのない人生をお互い送れてるよね、僕たち幸せよね、という確認ですね。

FUKAMI：ですね。常に悔いのないようにと。だから、とりあえず常日頃から気になったことはとりあえずやってみる、という性分の私たちなので、来年どうしたい、とかはあまりないかもしれませんね。日常的に、私はバケットリスト（※「死ぬまでにやりたいこと」を書き出したリストのこと）を一つひとつクリアしていく感じですね。

HIROMI：そう。こういう年末の節目に来年のことを考える人も多いと思うんだけど、僕はむしろ、1カ月～3カ月に1回くらいのペースで、常にやりたいこととか中長期の目標を考えていたりするから。基本、プライベートは超受動的だから、仕事のことばかりですけれど。

すみれ：プライベートの時間はありますか？

HIROMI：あまり興味がないんです（笑）。仕事以外のことにあまりモチベーションが上がらなくて。

FUKAMI：この間、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへ行ったときも、HIROMIちゃんは30分で「もう十分満足した」「帰りたい」と言い出しましたから。ほんとに仕事以外にモチベーションがない、究極のだるがりなんです（笑）。

HIROMI：お仕事が楽しいんです（笑）！

FUKAMI：じゃあ、2026年も仕事を頑張ってお金を稼いで！ 私のためにもね（笑）。すみれちゃんの抱負は？

すみれ：いっぱいありますが、まず№１は、息子が4歳になるので、習い事など、本人はやりたいことをもっと自由にやらせてあげたい、そのためのサポートをしっかりしていきたいなと思っています。

FUKAMI：私たちは自分のことしか考えていないわね（笑）。

HIROMI：あ、最後に1つ。私は今までボディクリームを塗る習慣がなかったのですが、最近乾燥が気になって。2026年はボディオイルなどでしっかりボディケアをする年にしたいです。

FUKAMI：ちゃんとしてください（笑）。あ、いいのがあったわ！ この雪肌精BLUEのトリートメントオイル「ファーミング アロマ ボディ オイル」、しっかり使ってください！

番組では他にも年齢とともに変化する健康意識、HIROMI ＆ FUKAMIの重大ニュースなどについて語り合う場面もありました。

