堂本光一「しっかりロスりましたよ（笑）」25年続いたミュージカル「SHOCK」シリーズ終了後の生活を語る

◆「SHOCK」がなかった2025年は…
光一：ご存知の方はご存知だと思いますけれども、我々2人は「SHOCK」でご一緒しまして、だからもう、出会って何年？
中村：3年……ですね。
光一：かな（笑）？ ごめん、俺もちょっと定かではないんだけど。その「SHOCK」が2024年でその幕を下ろして、麗乃ちゃんはそのときの公演にも出ていただいていました。だから、今はもう2026年だけれども、2025年は25年ぶりに「SHOCK」がなかった年なんですよ。
＊
光一：そう考えると恐ろしいよね。（25年前は）まだ生まれていないんだもんね。
中村：そうですね（笑）。
光一：だから、自分にとって2025年は、ソロライブとかもやらせてもらったりして動いてはいたんだけど、消費カロリーは例年に比べて少なかった（笑）。
中村：フフフ（笑）。やっぱり「いつもあったものがない」って不思議な感覚といいますか、思い出したりしました？ 「あっ、今頃は……」みたいな。
光一：あの……もうしっかりロスりましたよ（笑）。
中村：ハハハ（笑）。
光一：あなたはいつもケロッとしているからロスらないだろうけど（笑）。
中村：いやいや！ そんなことないですよ。
――ほかにも、番組では1月7日に発売されたBlu-ray＆DVD「Endless SHOCK 2024 the Last Year」についてトークする場面もありました。
＜番組概要＞
番組名：TOKYO SPEAKEASY
放送日時：毎週月-木曜 25:00～26:00
番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/speakeasy/
番組公式X：@TokyoSpeakeasy