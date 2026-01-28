堂本光一「しっかりロスりましたよ（笑）」25年続いたミュージカル「SHOCK」シリーズ終了後の生活を語る

TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、堂本光一さんと中村麗乃さん。ここでは、2000年から2024年まで、堂本さんが作・構成・演出を手がけ、主演を務めてきたミュージカル「SHOCK」シリーズについて語りました。

◆「SHOCK」がなかった2025年は…

光一：ご存知の方はご存知だと思いますけれども、我々2人は「SHOCK」でご一緒しまして、だからもう、出会って何年？

中村：3年……ですね。

光一：かな（笑）？ ごめん、俺もちょっと定かではないんだけど。その「SHOCK」が2024年でその幕を下ろして、麗乃ちゃんはそのときの公演にも出ていただいていました。だから、今はもう2026年だけれども、2025年は25年ぶりに「SHOCK」がなかった年なんですよ。

＊

光一：そう考えると恐ろしいよね。（25年前は）まだ生まれていないんだもんね。

中村：そうですね（笑）。

光一：だから、自分にとって2025年は、ソロライブとかもやらせてもらったりして動いてはいたんだけど、消費カロリーは例年に比べて少なかった（笑）。

中村：フフフ（笑）。やっぱり「いつもあったものがない」って不思議な感覚といいますか、思い出したりしました？ 「あっ、今頃は……」みたいな。

光一：あの……もうしっかりロスりましたよ（笑）。

中村：ハハハ（笑）。

光一：あなたはいつもケロッとしているからロスらないだろうけど（笑）。

中村：いやいや！ そんなことないですよ。

――ほかにも、番組では1月7日に発売されたBlu-ray＆DVD「Endless SHOCK 2024 the Last Year」についてトークする場面もありました。

