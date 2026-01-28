日向坂46藤嶌果歩「私のスカートが凍ってました（笑）」髙橋未来虹と「クリフハンガー」MV撮影での“極寒エピソード”を振り返る

日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。1月23日（金）の放送は、髙橋未来虹と藤嶌果歩が1月28日（水）リリースのシングル「クリフハンガー」のミュージックビデオについて語り合いました。

◆髙橋「冬の長野は寒かった」

藤嶌：日向坂46からお知らせがあります。1月28日（水）に16枚目となるシングル「クリフハンガー」が発売となります！

髙橋：やったー！

藤嶌：いぇーい！

髙橋：ミュージックビデオ（以下：MV）がありまして、この番組を収録している時点で、もう100万回再生を突破したみたいです（配信時点で210万回再生）。

藤嶌：すごいですよね！

髙橋：ね！ うれしい～。たくさん観ていただいてありがとうございます！

藤嶌：私も大好きなMVです。

髙橋：本当に。でも……とっても寒かった！

藤嶌：寒かったですよね。

髙橋：長野県で撮影したんですけど、冬の長野は寒かったね～。

藤嶌：寒かったです。ラスサビの踊っているシーンがあるんですけど、私のスカートが凍ってました（笑）。

髙橋：そうそう！ スカートチームが凍っちゃうハプニングが……。

藤嶌：もうキラキラしていました（笑）。

髙橋：それくらい寒かったんですけど、みんな感情大爆発のパフォーマンスで、頑張って撮影しました。

藤嶌：（作品を観て）寒さも吹き飛んだMVになりましたね。

髙橋：「クリフハンガー」たくさん聴いて、観てくれたらと思います！

