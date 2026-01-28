日向坂46藤嶌果歩「私のスカートが凍ってました（笑）」髙橋未来虹と「クリフハンガー」MV撮影での“極寒エピソード”を振り返る

◆髙橋「冬の長野は寒かった」
藤嶌：日向坂46からお知らせがあります。1月28日（水）に16枚目となるシングル「クリフハンガー」が発売となります！
髙橋：やったー！
藤嶌：いぇーい！
髙橋：ミュージックビデオ（以下：MV）がありまして、この番組を収録している時点で、もう100万回再生を突破したみたいです（配信時点で210万回再生）。
藤嶌：すごいですよね！
髙橋：ね！ うれしい～。たくさん観ていただいてありがとうございます！
藤嶌：私も大好きなMVです。
髙橋：本当に。でも……とっても寒かった！
藤嶌：寒かったですよね。
髙橋：長野県で撮影したんですけど、冬の長野は寒かったね～。
藤嶌：寒かったです。ラスサビの踊っているシーンがあるんですけど、私のスカートが凍ってました（笑）。
髙橋：そうそう！ スカートチームが凍っちゃうハプニングが……。
藤嶌：もうキラキラしていました（笑）。
髙橋：それくらい寒かったんですけど、みんな感情大爆発のパフォーマンスで、頑張って撮影しました。
藤嶌：（作品を観て）寒さも吹き飛んだMVになりましたね。
髙橋：「クリフハンガー」たくさん聴いて、観てくれたらと思います！
