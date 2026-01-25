ファミリーマートは1月23日、オリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」の新商品を全国のファミリーマートで発売する。また、2月3日から、一部商品を半額で提供する「クリアランスセール」を開催する。

「ジップアップジャケット」「ジョガーパンツ」に春の新色

コンビニエンスウェアは、ファッションデザイナーの落合宏理氏との共同開発のもと、「いい素材、いい技術、いいデザイン。」のコンセプトを掲げ展開している、同社のオリジナルアパレルブランド。2025年春夏には、コーディネートのバリエーションを広げるアイテムとして「ジップアップジャケット」(3,990円)が登場し、別売りの「ジョガーパンツ」(2,990円)とのセットアップ着用などで好評を博し、累計販売数は15万枚を突破した。今回、これらの商品に新色のベージュが登場する。

ジップアップジャケットは、撥水、UVカット、ストレッチが効いた高機能素材を使用しており、着心地の良さが特長。ベーシックな型なので男女問わず着用でき、さまざまなシーンに対応する。袖にギャザーをいれてファッション性をプラスした。同素材のジョガーパンツと合わせて、セットアップで着用できる。カラーは昨年好評だった黒に加え、新色ベージュの2色展開となる。サイズはサイズはMとLを用意している。

ジョガーパンツにも、撥水、UVカット、ストレッチが効いた高機能素材を使用している。ウエスト、裾がゴム仕様で履きやすく、幅広いシーンに対応する。ジップアップジャケットとのセットアップ着用も可能。カラーはカラーはベージュの1色展開で、サイズはMとLを用意している。

50%オフのセールを開催

一部商品で50%オフのセールを実施する。「REHEAT」や「コットンカーディガン(しろ、くろ)」、「ローゲージソックス(ホワイトモカ、ブラウンミックス)」など、寒い時期に活躍するアイテムを取り揃える。セール期間は2026年2月3日～2月28日まで。