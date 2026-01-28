いろんな国のいろんな食材が集まった、フードの楽園カルディ。ひとたび足を踏み入れれば、あっという間に時間が溶けますよね。そんなカルディで、異国情緒あふれるレトルトカレーを発見! 思わずかごに入れてしまいました。

今回見つけたのは「チャナマサラ」「ケララチキン」「パラックパニール」という3種類のインドカレー。カルディのオリジナル商品です。

赤：チャナマサラ 北インドを代表するひよこ豆のカレー

青：ケララチキン 南インド・ケララ地方の代表的なチキンカレー

緑：パラックパニール 北インドを代表する、ほうれん草(パラック)とチーズ(パニール)のカレー

電子レンジでもOKですが、今回はあえて古式ゆかしきお湯で7分。

さあ、ここからはカレーをじっくり味わっていきましょう。

チャナマサラはひよこ豆がゴロゴロ。味はトマトが強く、甘みと酸味をしっかり感じます。辛さとスパイスの香りは控えめ。

続いてケララチキン。レトルトにしては大きめのチキンが入っています。とろみが少なくさらさらした食感で、漢方を思わせる、スパイスの効いたエスニックな香りがします。これは……スパイス上級者向けのガチなやつ! 八角やクローブが好きな本格派に刺さりそう。

最後はパラックパニール。見るからにほうれん草とチーズが主役! 目を閉じて食べても分かりそうなほど、ほうれん草の味と香りがします。チーズは、おみそ汁の中の豆腐くらいの一口サイズ。

続いて、具材だけ並べてみました。豆、チキン、チーズ、どれもしっかり。カルディの気合を感じます。

チャナマサラ：豆はふっくらやわらかく、これだけで食べても十分なおいしさ。

ケララチキン：しっかり煮込んだチキンに、スパイスの風味が凝縮。この香りが好きな人にはおいしく、苦手な人にはややきつく感じられるかも。

パラックパニール：チーズはくせがなくて食べやすい味。食感は“溶け感”より弾力が前に出るタイプですね。

スパイス感やクセの強さを踏まえ、食べやすさで並べると、

チャナマサラ＞パラックパニール＞ケララチキン

という結果になりました(※筆者の感想です)。

いろいろなものと食べてみた!

カレーそのものの味が分かったところで、今度はライスやナンなど、いろいろなものと一緒に食べてみました。

■ライス

カレーにあわせるなら、やっぱりライス! ビジュアルに安心感がありますね。

チャナマサラ：トマトの甘みがごはんで中和されて、いい感じ!

ケララチキン：スパイスの存在感が増したかも。

パラックパニール：ほうれん草感もチーズ感も少しUP。なかなかおいしいです。

■ゆで玉子

続いて、ゆで玉子と合わせてみましょう。日本ではカレーのトッピングでもおなじみなので、インドカレーにも合うのでは?

チャナマサラ：スパイス感のあるカレーよりも玉子の風味が前に出て、やや不思議なバランス。

ケララチキン：カレーがさらっとしている分、玉子の食感がやや浮いて感じられました。

パラックパニール：こちらも玉子の存在感がやや強め。チャナマサラと比べると、なじみはよい。

結果……意外にも、玉子を足すとバランスが崩れやすい印象。今回の3種は、玉子なしで味わうのが正解かもしれません。

■さつまいも

ふかしたさつまいもにも乗せてみました。いもの甘さは果たしてインドカレーに合うのか……?

チャナマサラ：カレーの甘みとさつまいもの甘みが口の中でぶつかり合い、バランスはややちぐはぐ。

ケララチキン：どどちらかといえば相性は良好。さつまいもの甘みが、スパイスの香りをやや和らげてくれる印象です。

パラックパニール：意外と相性は良好で、違和感はほとんどなし。ただし個性的な味わいなので、好みは分かれそう。

■ナン

最後は王道のナン。ルーだけでなく、具も一緒に乗せました。

チャナマサラ：間違いないおいしさ。豆がやわらかいので、ナンの食感とケンカしません。

ケララチキン：食べやすさ◎。ナンのボリューム感で、スパイスの主張が穏やかに感じられました。 パラックパニール：ルーはナンとの相性ばっちり。ただ、チーズの独特の弾力とナンのもちもち感は、好みが分かれる組み合わせかも。

リピートする? しない?

もし「リピートする?」と聞かれたら……。

チャナマサラ：キッチンの常連決定! 次にカルディに行き次第リピします。

ケララチキン：エスニックの香りにどっぷり浸りたくなったら、ナンと一緒に買うかも。

パラックパニール：個性的なカレーなので、ホームパーティのお土産にしようかな?

今回は、カルディで見つけた気になるオリジナルカレー3品を、いろいろな食べ方で試してみました。本格的なインドカレーをレトルトで手軽に楽しめるので、店頭で見かけたら、ぜひ手に取ってみてください。