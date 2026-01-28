ソニー生命保険は、2025年10月22日から30日の9日間、全国の20歳から59歳の男女を対象に「47都道府県別 生活意識調査」におけるインターネット調査を実施し、4,700名の回答を集計した。

一目惚れが多い都道府県ランキング

恋愛傾向について、【一目惚れが多い】割合は男性では滋賀県と徳島県が50.0%で同率1位、女性では三重県、滋賀県、長崎県が40.0%で並んだ。滋賀県は男女ともに1位となった。

告白に関しては【自分から告白する】割合が男性では滋賀県46.0%、女性では徳島県28.0%でそれぞれ1位となった。一方、【告白を待つ】割合は男性では岩手県、奈良県、徳島県が38.0%、女性では長崎県が70.0%で最も高かった。

年上好きが多い都道府県ランキング

年の差の好みでは【年上が好き】男性は沖縄県38.0%、女性は岐阜県60.0%でトップとなった。【年下が好き】では男性は徳島県42.0%、女性は栃木県18.0%が最多だった。

恋愛で外見重視する都道府県ランキング

恋愛で重視するポイントでは【内面重視】が男性では栃木県と富山県、女性では奈良県が最も高かった。【外見重視】は男女ともに徳島県が1位となった。また、交際時のスタンスでは【相手につくすタイプ】女性は佐賀県54.0%で最多、【自由気ままなタイプ】女性は広島県と宮崎県が36.0%で並んだ。地域ごとに恋愛観や価値観の違いが明確に表れる結果となった。

他の都道府県の県民にオススメしたいデートスポット

各都道府県の在住者(各都道府県100名)に、他の都道府県の県民にオススメしたいデートスポットを聞いたところ、「小樽」「銀山温泉」「嵐山」「古宇利島」などの観光地に加え、「東京ディズニーリゾート」「ジブリパーク」「福井県立恐竜博物館」などの大型レジャー施設も多く挙げられた。自然景観を楽しめるスポットとエンタメ性の高い施設の両方が支持されており、地域ごとの特色が反映された結果となった。