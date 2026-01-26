パーソナルジム「BEYOND」、トレーナー育成スクールを「完全無料化」へ

パーソナルジム「BEYOND」を展開するワールドフィットは2月より、これまで有料で提供してきたパーソナルトレーナー育成スクールを全面的に刷新し、受講料を完全無料化にするという。

近年、パーソナルトレーナーの知識・経験不足に起因する怪我などのトラブルが社会課題となっている。その背景には、現在のジム業界に蔓延する「短期集中型モデル」の限界があるという。

今回の受講料完全無料化は、こうした課題を打破し、お客様の人生に長期的に寄り添える『本質的な指導力』を備えたトレーナーの育成、そして適正な評価と教育環境の整備を通じてトレーナーの市場価値を向上させ、パーソナルトレーニング業界全体の健全な発展に貢献することを目的に開講される。

なお、以下の4つをミッションに掲げている。

脱・価格競争:エビデンスに基づいた高付加価値な指導へのシフト

価値の再定義:トレーナーを「筋トレを教える人」から、人生を豊かにする「ライフメイクの伴走者」へ

キャリアの構築:トレーナーが長く活躍できるセカンドキャリアまでを見据えた人材開発

社会的地位の確立:トレーナーを資格職・専門職として社会に位置づけ、トレーナーが正当な評価と報酬を得られる形へ

初回開講日は2月14日～4月4日。平日コースと土日コースが用意されており、週2回、合計15回の来校+オンラインで配信される動画視聴(7種類想定)が予定されている。