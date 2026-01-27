35年間、手洗い・うがいしたことなかった!? HIROMI「やり始めたら、すごく効果を感じて」36歳で気づいた健康習慣

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。（※今回のMCはすみれとHIROMI＆FUKAMI）。2025年12月28日（日）、2026年1月4日（日）、11日（日）の年末年始スペシャル回は、MC3人でお届けしました。すみれとHIROMI ＆ FUKAMIが久しぶりに3人揃って、たっぷりトーク！ 年齢とともに変化する健康意識などについて語り合いました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。FUKAMI：自分が「おじさんになったな」と心から感じるときは、いかに風邪を引かないかをずっと意識しているときですね。すみれ：偉い！ 今年は風邪を引いていないのですか？HIROMI：今年は引きませんでした。本当に！FUKAMI：リスナーのみなさんのなかでも、今もし風邪を引いている方がいらしたら本当にお大事になさってくださいね。お二人は、風邪を引きかけたときに特別な対策はありますか？HIROMI：私は、とにかく「手洗い・うがい」をすること。今だから言えますが、今まで、家に帰ってから手洗い・うがいをしたことがなかったの。FUKAMI：怖すぎる（笑）！ コロナ禍のとき、あなたと私、一緒に住んでいたのよ（笑）!!HIROMI：アルコール消毒はしていましたよ！ トイレから出たときも洗います。でも、外から帰宅した際の手洗い・うがいを「だるいな」と思って必要性を感じないまま、35、36年過ごしてきてしまった。それを今年（2025年）1月ごろからやり始めたら、すごく効果を感じて。すみれ：そうですよ、効果ありますよ（笑）！HIROMI：手洗い・うがいで菌はだいぶ消えます！ うがい液は何でもいいのですが、とにかくこれを徹底するだけで本当に風邪をひかなくなりました。FUKAMI：引きかけのときは特に大切ですよね。すみれちゃんは声を出す仕事もしていますし、いかに悪化させないかを意識している？すみれ：息子の保育園で「インフルエンザが4人出ました」とか、毎週のように報告が来ますから。だから、息子の食事にはすごく気を遣いますし、ショウガ、ネギ、ニンジンなどを意識して取ってもらいます。自分についてはニンニクを多めに。FUKAMI：免疫を上げると言われている食材ですね。すみれ：あとは睡眠が一番。睡眠が取れていないときに人が多いところへ行くと、喉がイガイガしやすくなります。そういうときは10時間くらい爆睡すると、治りますね。HIROMI：結局、睡眠がいいと言いますよね。番組では他にもHIROMI ＆ FUKAMIの重大ニュースなどについて語り合う場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/