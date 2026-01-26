元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画に出演。巨人・田中将大の起用法を予想した。

田中将大

巨人・田中将大の起用法

この動画では、巨人の先発ローテーションを高木氏が予想する企画を実施。森藤恵美から田中将大の起用法について問われると、高木氏は「状態次第だけどね」と前置きした上で、「去年とあまり変わらないというのであれば、本当に谷間で投げさせるというか。そういうことだろうな」と予想した。

さらに、高木氏は「200勝もしたからね。そんなには執着して使わないと思う。力がある選手を使うと思う」と推察していた。