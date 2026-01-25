赤木リツコ役・山口由里子＆伊吹マヤ役・長沢美樹『エヴァンゲリオン』への熱い思いを語り合う…山口「人生を変えていただいた作品」

TOKYO FM の番組「FM EVA 30.0」（毎週土曜 22:30～22:55）。『エヴァンゲリオン』シリーズにゆかりのあるクリエイターや歌手・声優の方々をお迎えして、知られざる制作秘話を伺ったり、作品をこよなく愛するアーティストの方々をお招きして、ご自身の『エヴァンゲリオン』体験を語っていただきます。今回は、声優の山口由里子さん（赤木リツコ役）と、長沢美樹さん（伊吹マヤ役）の対談の様子をお届け。ここでは、『エヴァンゲリオン』が 2 人の人生に与えた影響について語り合った模様を紹介します。

◆『エヴァンゲリオン』に運命を変えられた

長沢：私たちにとって『エヴァンゲリオン』がどんな存在なのか……由里子さんはありますか？

山口：私はもう、運命を変えられてしまった作品ですね。（赤木リツコの声色で）「ありえないわ」っていうくらい。

長沢：（笑）。

山口：だって、自分が声優という職業に就くなんて 1 ミリも考えていなかった。あと『エヴァ』が終わったぐらいに、例えば「マヤの声でこれを読んでください」とか、すごく仕事につながったでしょ？

長沢：ありました。

山口：私も「番組ナレーションをリツコの声でお願いします」とか、いっぱい依頼が来ちゃって、え〜、このまま声優の仕事をやるんだ〜って感じで複雑な思いもあった（笑）。それほど運命を変えられてしまった。そして、今はとっても感謝してる。『エヴァ』と出会えたから、声優としてすごく楽しくお仕事させてもらっているし、今では「この仕事は天職だ」って思えてる（笑）。

長沢：わあ、すごい！

山口：『エヴァ』に出会っていなかったら声優をやっていなかったと思うのね。だから、人生を変えていただいた作品。庵野（秀明）さんにも皆さんにも、本当にとっても感謝してる。

長沢：私も『エヴァ』が初めての TV レギュラーの作品だったので、そういう意味では運命を変えていただきましたし、伊吹マヤという私の半身とも言えるような、彼女に会わせてもらえたことがすごく大きくて。マヤちんがいなかったら、やっぱり今とは（人生が）ちょっと違うんじゃないかなって思う部分がありますので、そういう意味でも『エヴァ』はすごいなって。

私たち 2 人でさえ、こういう気持ちにさせられているし、たぶん他のキャストの皆さんも、それぞれ『エヴァ』がなかったら、間違いなく違う人生だったんじゃないかなって

……。

山口：そうだと思いますよ。だから、すごいご縁だったよね。そして、みんなとっても個性的な方たちだし、いろんな意味で強い人達だった。だから、庵野さんと一緒の船に乗せていただいて 30 年、そして最後までみんなで……ていう感じだね（笑）。

