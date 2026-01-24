ドジャースの山本由伸が、YouTubeチャンネル『BsTV - オリックス・バファローズ 公式』で公開された動画に登場。背番号18を託した、オリックス・宮城大弥との会話を述懐した。

山本由伸

宮城大弥が18番をつけたいと思った理由

動画中盤、宗佑磨から「てかさ、18番じゃん。よし(山本由伸)の後のさ。それどういう気持ちで見てんの?」と質問され、宮城に引き継がれたエースナンバーについて話す流れとなる。

この問いに、山本は「ま、13で良かったんじゃないですか(笑)」と即答。「めっちゃツンデレやーん」と苦笑する宮城を横に、さらに当時の会話について山本は「でも、18をつけたいと思ってるとは思わなかったすね」「(宮城から18番をつけたいと言われたのは)冗談やと思ってた。その会話も冗談やと思ってたから『19にしろ』とか言ってました(笑)」「……みたいな会話してたもんな。普通に冗談やと思ってた」と、宮城の話が冗談だと思っていたため、山岡泰輔の背番号19を勧めるという、冗談の対応をしていたことを明かし、宗らを笑わせた。

なお、18番を希望した理由として、宮城は「やっぱいい背中を見てたんで」と山本に敬意を示しながら、「左の18があんまりいないのと、今までつけたことなかったんですよ」「小中高、1か11とか、13とか。左に似合うっぽい番号」と説明。18番への思いを打ち明けていた。