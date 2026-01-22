東急電鉄は、2026年3月14日のダイヤ改正で、混雑緩和や遅延防止を目的とした運転時刻の見直し等を行う。平日の東横線で下り18時台の運転間隔を均等化するほか、菊名行の下り最終列車など運転時刻を変更し、混雑緩和を図るとしている。

東急東横線など3月14日にダイヤ改正を実施

平日18時台の東横線下りは帰宅等の利用者が増える時間帯である一方、現行ダイヤにおいて列車の運転間隔や行先に偏りも見られる。元町・中華街行の通勤特急と急行はそれぞれ15分間隔でパターン化しているものの、湘南台行(相鉄線直通)の急行が少なく、30分近く運転間隔が空く場面もある。その間に設定している武蔵小杉行の各駅停車(渋谷駅18時7分発)は途中駅止まりのため、後続の通勤特急などに利用者が集中しやすい構造といえる。

こうした状況がラッシュ時間帯における乗降時間の延長、混雑の増大を招き、結果として遅延が発生・拡大しやすい要因となりうる。2026年3月のダイヤ改正で、同時間帯の運転間隔を均等化することにより、東横線下りの混雑・遅延防止を図るとのこと。

平日深夜の東横線下りも、混雑緩和を目的に一部列車の時刻を変更。急行武蔵小杉行の最終列車を渋谷駅24時8分発・武蔵小杉駅24時26分着、各駅停車菊名行の最終列車を渋谷駅24時11分発・菊名駅24時44分着とし、それぞれ現行の時刻より1～2分繰り下げる。菊名行の最終列車が繰下げとなることを受けて、大井町線を走る溝の口行の最終列車は自由が丘～溝の口間、目黒線を走る日吉行の最終列車は武蔵小杉～日吉間でそれぞれ時刻を1～2分繰り下げる。

東横線ではその他、下りの一部列車で行先を変更。平日朝の上りも一部列車で運転時刻を変更し、遅延防止を図る。なお、東横線と相互直通運転を行うみなとみらい線(横浜高速鉄道)も、東横線と同日にダイヤ改正を実施。直通先とのダイヤ調整に伴う一部列車の時刻変更に加え、土休日の夕夜間における混雑・遅延対策としての時刻変更も予定している。