Mrs. GREEN APPLE若井滉斗が本音!?「ちょっと難しいんだよね…」新曲『lulu.』超絶技巧の裏側をポロリ
3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
1月12日（月・祝）の放送では、テレビアニメ「葬送のフリーレン」第2期（日本テレビ系／1月16日（金）23時放送開始）のオープニングテーマに起用されたミセスの新曲「lulu.」について語りました。


Mrs. GREEN APPLE若井滉斗



――テレビアニメ「葬送のフリーレン」第2期（日本テレビ系／1月16日（金）23時放送開始）のオープニングテーマに決定したMrs. GREEN APPLEの新曲「lulu.」。2026年から「フェーズ3」を開幕したミセスにとって、その1曲目を飾る重要な楽曲です。



配信リリース日と同日の1月12日に公開されたミセスの公式MV（ミュージックビデオ）では、「輪廻転生」を壮大なスケールで描いた映像美が話題になっています。



――ここで「lulu.」をオンエア

大森：お届けしているのは、Mrs. GREEN APPLEで新曲「lulu.」です。

若井：届いてますか！ みなさん!!

藤澤：ね！

大森：たくさん聴いてほしいなあ～！ 若井さん、「ANTENNA」とか「ライラック」とか、“弾いてみた”を（YouTubeやSNSなどでアップして）やっていたじゃないですか。



若井：やってました！

大森：「lulu.」、どうしますか！

若井：いや、ちょっと難しいんだよね……「lulu.」。

全員：（笑）

藤澤：そこの話（笑）。

大森：さっきの2曲もだいぶ難しかっただろ！（笑）

若井：でも「lulu.」、かっこいいギターだから聴いてもらいたいけどね！

大森：観てほしいですけどね！

若井：おわ〜〜！ 気まぐれ！

大森：気まぐれ！

若井：気まぐれシェフで。

大森：……はい、ということで！

若井：（流れを妨げないように声を出さずに笑う）

大森：ありがとうございました！ たくさん聴いてください!!

――番組では他にも、「lulu.」のレコーディング裏話やミュージックビデオなどについて語る場面もありました。


（写真左から）Mrs. GREEN APPLE 藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗



＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info