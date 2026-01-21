Mrs. GREEN APPLE若井滉斗が本音!?「ちょっと難しいんだよね…」新曲『lulu.』超絶技巧の裏側をポロリ

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。1月12日（月・祝）の放送では、テレビアニメ「葬送のフリーレン」第2期（日本テレビ系／1月16日（金）23時放送開始）のオープニングテーマに起用されたミセスの新曲「lulu.」について語りました。――テレビアニメ「葬送のフリーレン」第2期（日本テレビ系／1月16日（金）23時放送開始）のオープニングテーマに決定したMrs. GREEN APPLEの新曲「lulu.」。2026年から「フェーズ3」を開幕したミセスにとって、その1曲目を飾る重要な楽曲です。配信リリース日と同日の1月12日に公開されたミセスの公式MV（ミュージックビデオ）では、「輪廻転生」を壮大なスケールで描いた映像美が話題になっています。――ここで「lulu.」をオンエア大森：お届けしているのは、Mrs. GREEN APPLEで新曲「lulu.」です。若井：届いてますか！ みなさん!!藤澤：ね！大森：たくさん聴いてほしいなあ～！ 若井さん、「ANTENNA」とか「ライラック」とか、“弾いてみた”を（YouTubeやSNSなどでアップして）やっていたじゃないですか。若井：やってました！大森：「lulu.」、どうしますか！若井：いや、ちょっと難しいんだよね……「lulu.」。全員：（笑）藤澤：そこの話（笑）。大森：さっきの2曲もだいぶ難しかっただろ！（笑）若井：でも「lulu.」、かっこいいギターだから聴いてもらいたいけどね！大森：観てほしいですけどね！若井：おわ〜〜！ 気まぐれ！大森：気まぐれ！若井：気まぐれシェフで。大森：……はい、ということで！若井：（流れを妨げないように声を出さずに笑う）大森：ありがとうございました！ たくさん聴いてください!!――番組では他にも、「lulu.」のレコーディング裏話やミュージックビデオなどについて語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info