ブルボンは1月20日、二層のチョコレートのマリアージュを楽しめる「ショコラージュベリー&ピスタチオ」を発売する。
同商品は、フレッシュな苺とラズベリーの味わいが楽しめる生チョコレートと、コクのあるピスタチオペーストを練り込んだチョコレートを組み合わせた。冬季だけの特別な味わいが楽しめる。
価格はオープン。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
Z世代とはたらく 第110回 【漫画】Z世代の質問は正しい? 10部印刷に詰まる後輩を見て
東京都、「東京アプリ」マイナンバー認証で1万1000円相当のポイント付与 - 都民限定、2月2日開始
本当にあった退職・離職話 第53回 【漫画】勤続5年、退職した帰り道に“やっちゃった”こと…
大人になって変わったこと 第93回 【漫画】「暇だなー」と言う息子の言葉、大人になって暇な時間ってあったっけ?
主夫の暮らし 第116回 脱ぎっぱなしで洗濯機に入れるなぁ! “靴下ボール”直しで主夫の恨み節
働き盛りのビジネスパーソン、加えて転職・結婚・不動産購入・セカンドキャリアなど、ライフステージの節目を迎える様々な局面で確かな情報を必要としている人たちに向けて"実用的で役に立つ"をモットーに、"ポジティブ"で"一歩踏み出したいという意欲を後押しする"コンテンツをお届けします。