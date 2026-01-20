ふるさと島根定住財団は2月7日、「しまね企業EXPO in 東京」を「AP日本橋」(東京都中央区)A・B・C・Gルームで開催する。

しまね企業EXPO

東京で島根の企業と交流できる

島根県で活躍する企業や働く人々、そして多様な働き方に触れることができるイベントが東京で開催される。島根の企業と直接交流し、実際に働く環境や魅力を感じることで、島根での就職や転職に向けたイメージを膨らませることができる。島根の仕事を知りたい社会人&学生(学年不問)や、将来的にUIターンを考えている人などを主な対象としている。

開催日時は2月7日13:00～19:15。全3部構成で実施する。服装は自由で、スーツの着用は不要。準備物はスマートフォンのみ。参加は無料で、当日参加や途中参加も可能となっている。

第1部「しまねキャリアビンゴ」は、島根で活躍する社会人と参加者が交流しながらライフキャリアを考えるワークショップ。ビンゴカードを使い、仕事や島根での生活、島根との関わり方についてのヒントを共有する。

第2部「お仕事マッチング」には、島根の27社が集結。各企業ブースに分かれて、企業紹介や就職に関する情報を直接企業の担当者から聞くことができる。

東京会場 参加企業

第3部「しまねに乾杯!パーティ」は、島根をテーマに参加者、企業、関係者が交わる大交流会。食べたり飲んだりしながら、島根や将来について語り合う場を提供する。

移住総合相談ブースも

会場には移住総合相談ブースを設け、「島根にはどのような会社があるのか」「移住を考えているが地域が決まっていない」「島根県全体について知りたい」といった相談に定住財団のスタッフが対応する。「地域おこし協力隊ブース」や「しまね就職活動応援助成金(学生対象)」について相談することもできる。

移住総合相談ブース

企業や、移住に役立つ情報を収集

情報収集エリアでは、参加企業の情報に加え、島根県全域の移住に役立つチラシやパンフレットを用意する。

情報収集エリア

先着でデジタルギフトがもらえる

来場者特典として、デジタルギフト1000円分を先着100名にプレゼントする。

抽選でプレゼントも当たる。1等は東京・島根間往復航空券(1名分)、2等は島根県産お米食べ比べセット(20名分)、3等はオリジナルグッズ。抽選は第2部参加者のうち、アンケートに回答した人が対象で、14:30から実施する。

なお、イベント当日は会場の混雑が予想される。来場前に事前予約することで、当日の受付・入場をスムーズにすることができる。