最初は“普通の人”“まともな人”に見えたのに、なぜか一緒にいると心が削られる――。 否定ばかりする人、不機嫌を撒き散らす人、裏で人をコントロールしようとする人…。職場には、普通の顔をして近づいてきて、じわじわ心を削ってくる“ヤバイ人”が存在します。

今回は、そんな「普通の顔して近づいてくる職場のヤバい人」をまとめて紹介します。

口だけな人

口だけな人の対処法

最初は頼れそうに見えたのに、気づけば言うだけで動かない、責任を取らない。そんな“口だけタイプ”に振り回された経験がある人もいるのではないでしょうか。自分を大きく見せたがる人には共通する特徴があります。

→✅口だけの人の特徴･心理とは? 見分け方や付き合い方･対処法を解説

素行が悪い人

素行が悪い人の対処法

平気でルールを破ったり、人によって態度を変えたりする“素行が悪い人”。一緒にいるだけでトラブルに巻き込まれそうな空気を持つ人もいます。なぜ彼らは問題行動を繰り返してしまうのでしょうか。

→✅｢素行が悪い｣の意味とは? 素行が悪い人の特徴も紹介

いちいち否定する人

いちいち否定する人の対処法

こちらが何を言っても否定から入る人と話していると、じわじわ気力が削られていきます。何かと揚げ足を取ってくる人と何度も顔を合わせないといけないのは、精神的に疲れてしまいますよね。

いちいち否定してくる人にメンタルを削られる前に、適度な距離感を保ちながら上手く対処していくことが大切です。

→✅いちいち否定する人の心理って? 否定ばかりされて疲れたときの対処法も

不機嫌を表に出す人

不機嫌を表に出す人の対処法

ため息をつく、無視をする、空気を悪くする。自分の不機嫌を周囲にぶつける人が職場にいると、それだけで気を遣って疲れてしまいます。“機嫌で周囲を支配する人”には注意が必要です。

→✅職場にいる不機嫌を表に出す人の心理とは? 「めんどくさい」と感じたときの対処法も

信用できない人

信用できない人の共通点

最初は感じがよくても、あとから「なんか違和感がある」と感じる人もいます。調子のいいことばかり言う、人によって態度を変える。そんな“信用できない人”は、口癖や行動に特徴が出やすいようです。

→✅【信用できない人の口癖と特徴】職場にいるなら深く関わらない方が吉?

ネガティブなことばかり言う人

ネガティブなことばかり言う人の対処法

会議のたびに不満、愚痴ばかり…。ネガティブな言葉を聞き続けると、こちらまで気持ちが沈んでしまいます。本人に悪気がなくても、“一緒にいるだけで疲れる人”になっているケースも少なくありません。

→✅ネガティブなことばかり言う人に疲れた! 付き合うのがしんどくなったときに

自分の思い通りにならないと怒る人

自分の思い通りにならないと怒る人の対処法

少しでも自分の思い通りにならないと不機嫌になったり、感情を爆発させたりする人も。怒りで周囲をコントロールしようとする人は、意外と多く存在します。その理不尽な怒りを真正面から受け止める必要はありません。

→✅自分の思い通りにならないと怒る人の心理は? 対処法も解説

笑顔で近づいてくる“フレネミー”

表向きは仲良く接してくるのに、裏では周りの人に株を下げるような噂話を流していたり、足を引っ張ったりする――。そんな“フレネミー”は、最も見抜きにくいタイプかもしれません。「味方だと思っていた人が実は…」というケースも。

→✅フレネミーの潰し方はある? 狙われやすい人の特徴も

職場の“ヤバい人”に振り回されないために

職場には、一見普通そうに見えても、じわじわ周囲の心を削ってくる人が存在します。真正面から向き合い続けると、自分まで疲弊してしまうこともあるでしょう。相手を変えようとするのではなく、「距離を取る」「深く関わりすぎない」など、自分を守る意識を持つことも大切です。