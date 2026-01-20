ハイセンスジャパンは、1月7日（現地時間）に米国で開催された「CES 2026」で発表した世界初の技術「RGB MiniLED evo」搭載の116型テレビ「116UXS」やレーザープロジェクター「XR10」を日本市場向けに紹介した。

CES_Hisense_RGB MiniLED

「RGB MiniLED evo」とは、従来のスペック向上にとどまらない、バックライト構造そのものを進化させた世界初の技術のこと。従来の赤・緑・青(RGB)バックライト構成に加え、自然光スペクトルで不足しがちな領域を補完するスカイブルーシアンの第4色LEDをMiniLEDバックライトに導入した。色再現性と視聴時の快適性を大幅に向上させている。

134ビットの高度なカラー制御と、BT.2020比110%を超える広色域を実現した。特に空や水の色再現に優れるほか、有害なブルーライトを最大約80%低減し、超大画面でも長時間快適に視聴できる。

フラッグシップモデルの「116UXS」は、次世代大画面テレビの方向性を明確に示す製品で、極限の映像表現と、長時間視聴に耐える快適性を高次元で両立している。「UR8」「UR9」シリーズは、同社の中核となるRGB MiniLEDテレビシリーズとして位置づけ、55型から100型まで展開する。

また、ホームシネマ用途の「XR10」は、独自のレーザー技術により最大300インチの迫力ある映像投写が可能となる。