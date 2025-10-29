ハイセンスジャパンは10月下旬、BS/CS4Kチューナー内蔵液晶テレビ「A6Rシリーズ」を発売する。

ハイセンス 4K液晶テレビ「A6Rシリーズ」

同製品は、国内外の人気ネット動画アプリに多数対応し、スマートフォンの画面を大画面で共有できる「スクリーンシェア」(Apple AirPlay2、Anyview Cast対応)など、便利な機能を多数搭載している。

12個のVODダイレクトボタンや、アプリの並び替え、リコメンデーション機能を持つ「VIDAA OS」、音声操作の「VIDAA Voice」などにより、快適な動画視聴が可能。HDMI2.1入力対応や、低遅延モードに切り替えるALLM対応などにより、ストレスのないゲーム体験を提供する。

画質面では、ネット動画に特化した最新映像エンジン「HI-VIEWエンジンR」と、コンテンツに合わせて最適な処理を行う「AIネット映像高画質処理」を搭載し、高精細で美しい映像を実現する。高音質技術として、「オートボリューム」や「クリア音声」などを搭載した。

裏番組録画や簡単連続録画予約に対応。接続したHDDの録画番組を別室の対応テレビで視聴できる「Anyviewホームサーバー機能」や、Bluetooth対応によるワイヤレスヘッドホンでの音声出力、スマートスピーカー連携などにより、快適なテレビ視聴体験を提供する。