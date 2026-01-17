理想的な買い替えタイミングはいつ？ AIブームでパソコン価格が急上昇中…専門家が解説

モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜～金曜6:00～9:00）。今回の放送のコーナー「リポビタンD TREND NET」のテーマは「AIブームでパソコンが値上がり中、買うべき？ 待つべき？」。情報社会学が専門の学習院大学・非常勤講師 塚越健司さんに解説していただきました。吉田：年末年始のセールでパソコンの購入、買い替えを考えている方もいるのではないでしょうか？ そんなパソコンが、実は今、値上がり中で、さらに2026年にかけて高騰するという専門家の予測も出ています。そこで今朝は、パソコン価格の高騰について塚越さんに解説していただきます。ユージ：塚越さん、なぜパソコンが値上がりしているのでしょうか？塚越：一部では関係者が悲鳴を上げているパソコンの値上がりなんですが、最大の原因は「半導体不足」です。専門的なところで言うと、DRAMやNANDといった、いわゆる「メモリ」の部分が不足しています。やはり背景にあるのは、生成AIのブームです。私たちがスマホやパソコンから使っているChatGPTといった生成AIは、実際の計算などはデータセンターでおこなわれますが、このデータセンターが日本も含めて世界中で急増しています。ここで、大量の高性能な半導体が使われます。この高性能のAI向け半導体は利益率が高いので、多くの半導体企業は、こちらを優先的に作ります。そうなると、一般のパソコンやスマホ向けの部品が不足してくるということなんですね。すでに、2025年秋からメモリ価格はものによっては2倍近くに跳ね上がっていて、パソコンメーカーのDell、Lenovo、HP（ヒューレット・パッカード）といった世界シェアトップ3社も、値上げを予告しています。加えて言うと、2025年10月14日にWindows 10のサポートが終了したので、ただでさえ今、買い替え需要が伸びています。日本では円安もあるので、今回の価格高騰にはいろいろな要因が重なっています。メーカーや市場の状況にもよりますが、「2026年の年明けから値上げしますよ」と予告しているところも多くあります。吉田：実際、どのくらい値上がりする可能性があるのでしょうか？塚越：2025年12月16日にマーケティング・リサーチのMM総研が発表した最新データですと「2026年度はパソコン価格がさらに10％を超えて上昇する可能性がある」という予測があります。他の市場調査会社の発表でも、2026年のパソコンの平均価格は4％～8％。最悪の場合は20％の値上がりの可能性が指摘されています。特に、メモリをたくさん使うゲーミングPCやクリエイティブ用途など、いわゆる「ハイスペックPC」ほど影響が大きくなります。実際、受注生産をするメーカー（BTOメーカー）などが「早めの購入を」と呼びかける異例の事態になっています。私もXでメーカーの人がそう投稿しているのを見ました。そうなると受注が増加するので、パーツ不足などで販売を停止すると発表するメーカーも出ています。こうしたメモリ不足の解消は2027年～28年という指摘もあるので、それまでは高止まりの可能性がありますね。ユージ：パソコンの購入を考えている方は、どう動けばいいでしょうか？塚越：正直、判断が難しいですよね。物価上昇は別にしても、メモリ不足で今後、数年は高くなると考えれば、もともと買い替えようとしていた人や、春からの進学・就職で購入を考える人は、年末年始のセールはひとつのタイミングですね。ただし、大学などで学割などが期待できる場合は事前にチェックしたほうがいいですね。あとは、ハイスペックなPCはより高くなるので「自分の用途にあったパソコンは何なのか？」という検討も必要です。数年は新しいものは必要ないということであれば静観するのもいいですし、ネットを見たり、ちょっとした文章を書いたりするだけなら中古パソコンもいいかもしれません。今後はつられて、それらも値上がりすると思います。ユージ：塚越さんは、AIブームとパソコンの値上げどうみますか？塚越：2020年のコロナ禍では、半導体不足もあって自動車の納品に時間がかかるようになりました。今回のパソコンも同じような状況になっており、いろいろなところに影響が出ます。もっと怖いのが、これにつられてスマホの価格も上がるとみられています。特に、Apple Intelligenceなどの、スマホのなかでAIが動くオンデバイスAIを搭載した高性能モデルは価格上昇が避けられないでしょう。低価格帯のスマホはこれ以上価格を上げられないので、スペックを下げる可能性もあります。スマホまで影響を考えると、我々に関わってくる問題になります。年の瀬になかなか厳しいと思いますが、人によってはデジタルデトックスと思って「パソコンは控えよう」と思う人もいるかもしれませんね。ユージさんは、けっこうパソコンは使うんですよね？ユージ：YouTubeの編集とかもするので、スペックが良いものじゃないと、明らかに編集スピードが落ちてしまいますね。フリーズするときもあるので効率が悪くなります。2年前にスペックが良いモデルを買いましたが、かなり高かったです！ まだ使うつもりでいますけれど、この先どうなるのか気になるところですね。＜番組概要＞番組名：ONE MORNING放送日時：毎週月曜～金曜6:00～9:00パーソナリティ：ユージ、吉田明世番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/one/番組公式X： @ONEMORNING_1