プロポーズは人生の一大イベント。一生の思い出になると考えると、プロポーズする側は「どんなプロポーズがいいんだろう…」と悩みますよね。ステキなプロポーズでさらに惚れさせる人がいる一方で、残念なプロポーズで気持ちを一気に冷めさせてしまう人もいます。相手をがっかりさせないためには、失敗例を知っておくことが大切です。

そこで今回は、マイナビニュース会員に聞いた「残念なプロポーズ」の実例をまとめて紹介。プロポーズを考えている人は、ぜひ参考にしてくださいね。

残念なプロポーズをされた経験がある人はどのくらい?

まずマイナビニュース会員に、「残念なプロポーズをされた経験がありますか?」と聞いたところ、結果は以下のようになりました。

はい…25.3%

いいえ…74.7%



多いわけではないものの、残念と感じた人がいる以上は自分も同じ失敗をしないように気をつけたいですね。

気になる「残念なプロポーズ」の内容とは…?

では、いったいどんなプロポーズを残念と感じたのでしょうか? ここからは、アンケートに寄せられた回答を紹介していきます。

ムードがなさすぎると気持ちが盛り上がらない

「普通に家で言われたのがショックだった」(愛知県・36歳)

「雰囲気のない店でのプロポーズ」（大阪府・40歳）

「自宅でうだうだしているときに言われました」(神奈川県・49歳)

「お茶を飲んでいるときに言われて普通すぎて思い出に残らない」(愛知県・44歳)

「もう少し雰囲気のある静かな場所でして欲しかったです」(宮城県・48歳)

「スマホを見ながらプロポーズされてがっかりした」(大阪府・47歳)

「食事のついでにプロポーズ。口に食べ物が入ってて何言ってるかわからない」(福島県・46歳)

「彼の部屋でプロポーズしてもらったけど、散らかった汚い部屋でプロポーズされてもなんか気持ちが盛り上がらなかった」(静岡県・39歳)

「成り行きでムードも何もなかった状況。夢のようにいきません」(東京都・34歳)

「二人で家にいるときにプロポーズ。相手は自然体が良いと思ったかも知れないけど、自分はサプライズまではいかなくてもプロポーズくらいはもっと特別感が欲しかった」(青森県・45歳)

プロポーズはムードが大切。散らかった部屋やだらけた雰囲気でのプロポーズは気持ちが盛り上がらず、相手をがっかりさせてしまいます。高級レストランやバラの花束などの豪華な演出が必須というわけではないですが、あまりにも日常すぎるシチュエーションは避けたほうがいいでしょう。

うれしさより不安が勝つ酔った状態でのプロポーズ

「酔った勢いでされたこと」(東京都・46歳)

「酔った勢いでされて、翌日覚えていなかった」(和歌山県・49歳)

「かなりベロベロに酔った状態で結婚しようと言われ本気と思えなかった」(東京都・34歳)

「お酒が入っていてちょっといまいち現実味がなかったことを覚えています」(宮崎県・43歳)

一世一代のプロポーズ。する側はやはり緊張してしまいますよね。なかなか言い出すことができず、ついお酒の力を借りたくなることもあるでしょう。しかし、酔った状態でプロポーズされた側は「酔った勢いで言ってるだけじゃ…?」「本当に覚悟あるの?」と感じてしまうものです。緊張を和らげる方法はお酒以外にしましょう。

本気度が伝わらない文字でのプロポーズ

「LINEで送られてきて驚いた」(埼玉県・24歳)

「まさかのメールで! おいおい! って冷めました」(東京都・49歳)

「LINEで言われたとき。直接じゃないのが残念です」(北海道・33歳)

「LINEでいきなり『結婚しようか～』と送られてきて、冗談なのか本気わからなかった」(神奈川県・35歳)

直接言うのが照れくさくてもLINEやメールなどでプロポーズを済ませるのはNG。ムードに欠けるだけでなく、文字だけでは本気度が伝わりません。どんなに照れくさくても必ず対面で行いましょう。

言葉選びを間違えると気持ちが冷める

「じゃあ結婚するか。と言われたこと」(東京都・43歳)

「ついでかのように言われた」(大阪府・35歳)

「嫁になれと言われてしまいました」(東京都・38歳)

「結婚しよかぁ! と軽々しく言われた。もっとロマンチックに言って欲しかった」(京都府・39歳)

「『僕と結婚してくれる? やっぱり、嫌やんなぁ?』と言われた。後半のセリフに引いてしまった」(大阪府・44歳)

「オレには家事や育児は出来そうにないけど結婚しよう…と言われてお断りした」(大阪府・40歳)

シチュエーションは完璧でも、言葉選びを間違えると一気に気持ちが冷める原因に。投げやりに聞こえる表現や弱気な一言が添えられると、「本当に私のこと大切に思ってるのかな?」と疑いたくなります。照れや緊張で言葉が崩れてしまうのは仕方ない部分もありますが、残念なプロポーズにしないためには気持ちのこもった言葉選びを心がけましょう。

準備不足は結婚生活への不安を感じさせる

「指輪のサイズを間違えられたことです」(千葉県・38歳)

「指輪が入らなかった」(東京都・46歳)

「プロポーズの指輪を忘れられた」(神奈川県・43歳)

「聞き取れない場所でのプロポーズ」(三重県・48歳)

「花火大会のクライマックスだったが花火の音でかき消されて、何を言われたのかさっぱり分からず適当に受け流してしまった」(大阪府・34歳)

「プロポーズする指輪と花束を駅のロッカーに入れてるから取りに行きたいと言われた」(兵庫県・40歳)

指輪のサイズ間違いといった準備不足や段取りの悪さを残念に感じたという声もありました。こうした姿勢は今後の結婚生活に対する不安も感じさせます。せっかくのプロポーズを台無しにしないよう、準備は念入りに行いましょう。

そのほかにも…

「みかんの汁がついた婚姻届を渡されました。やり直し!」(滋賀県・47歳)

「まだ知り合ってからの期間が短い」(埼玉県・40歳)

「何もプレゼントがなかった」(東京都・49歳)

「なんとなくサプライズに勘付いてしまったこと」(愛知県・41歳)

「全くプロポーズをしてくれず私から催促してされた」(愛知県・48歳)

「結局こちらからの逆プロポーズになってしまったこと」(兵庫県・49歳)

「旦那のお父さんに、息子と結婚してくれとプロポーズされた」(岐阜県・44歳)

「家族の前でプロポーズされた」(群馬県・37歳)

「親より年上の人に遺産あげるから介護してほしいと言われた」(富山県・41歳)

「花粉症でひどい状態のときで、鼻水が止まらないときにされた」(東京都・47歳)

「他の人に失敗してから言われたから」(神奈川県・42歳)

そのほかにもさまざまな回答が集まりました。せっかくの婚姻届も汚れていると残念に感じてしまいますね…。本人ではなくお父様からプロポーズされるのも困惑してしまいそうです。

まとめ

いかがでしたか? プロポーズにおいて大切なのは誠実さ。豪華な演出ではなくても、真心が感じられればうれしく思うはずです。これからプロポーズを計画する人は、相手の気持ちを想像して、ステキ思い出になるような伝え方を選んでくださいね。

調査時期: 2025年11月13日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート