RB大宮アルディージャは16日、神村学園のFW日高元の加入内定を発表した。背番号は「20」に決定している。

日高は2007年11月13日生まれの現在18歳。神村学園の中心選手としてプレーし、令和7年度全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会（インターハイ）、第104回全国高校サッカー選手権大会での優勝に大きく貢献し、両大会で優秀選手に名を連ねた。先日閉幕したばかりの高校サッカー選手権では7ゴールを挙げて大会得点王に輝き、史上6校目となる“夏冬2冠”の立役者となった。

加入内定に際し、日高は大宮のクラブ公式サイトを通じて次のようにコメントしている。

「このたび、RB大宮アルディージャに加入することが決まりました、日髙元です。伝統のあるクラブで、幼いころからの夢であったプロサッカー選手というキャリアをスタートできることを、大変うれしく思います。ここまで来れたのは、支えてくれた家族、指導者、チームメート、そして応援してくださった皆さんのおかげです。その感謝の気持ち忘れず、プロの世界で活躍する姿と結果で恩返しできるように頑張ります。RB大宮アルディージャのファン・サポーターの皆さん、チームの一員としての自覚と責任、謙虚さを忘れず、全力で戦います。応援よろしくお願いします」