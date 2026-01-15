Mrs. GREEN APPLE大森元貴「休止中なのにお声がけいただいて…」「感慨深かった」“フェーズ2”を振り返る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃～）。1月5日（月）の放送では、2025年大晦日に「フェーズ2」を完結させ、元旦より「フェーズ3」を開幕した3人が、現在の心境などについて語り合いました。――Mrs. GREEN APPLEは2022年3⽉18⽇の活動再開から2025年12⽉31⽇までの期間を「フェーズ2」と称し、昨年の大晦日に「フェーズ2」を完結。そして2026年1月1日、待望の「フェーズ3」開幕を宣言しました。今回の放送では、新年最初の「休み時間」として、リラックスした雰囲気の中でフェーズ2を振り返りました。藤澤：ってことで、今日は3人でゆっくりおしゃべりをしましょうよ、という休み時間でございます！若井：なるほど！ じゃあ……何から話そうか。大森：2人が話したいことを、話してほしい……（しっとり）。藤澤：いいんですか！若井：いいの？ ……2025年12月31日！ フェーズ2完結！藤澤：完結！大森：完結したね！ 紅白もレコ大も、ありがとうございました！若井：約3年……半ぐらいか！藤澤：まあ、約3年だね！若井：盛りだくさんでしたね！ 駆け巡ったね！大森：最初は（2022年6月にリリースしたAdoさんの新曲）「私は最強」(ウタ from ONE PIECE FILM RED)でさ。『ONE PIECE FILM RED』の（劇中歌 楽曲提供の）話で、休止中なのにお声がけいただいて、集英社に打ち合わせに行ったのを覚えてるな。藤澤：元貴が行ってたね！大森：で、ドームで尾田（栄一郎）さんが来てくれたじゃないですか。「そこから始まったので、ありがとうございます」って話をちょうどしたよね。そのとき、すんごい感慨深かったわ……！若井：たしかに……！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info