秩父鉄道は2026年1月1日より、長瀞町の「宝登山山頂レストハウス」をリニューアルした「SUSABINOキッチン」をオープンする。

同店は、宝登山山頂エリアにて営業している飲食施設となる。

今回のリニューアルでは、自然と調和する明るく開放的な空間を提供すべく、メニュー内容や内装デザイン、テラス席の構成を一新。

メニューには、宝登山の雄大な空をイメージした「天空むすび」が登場する。お米は埼玉県産米「彩のきずな」を使用しており、ピラミッド型と混ぜ合わせる具材にこだわったおむすびとなっている。

「あかね(鮭・とびっこ・チーズ)」、「ひなた(特製黄金たまご・いくら)」、「しずく(カリカリ梅・ゆかり・ごま・わかめ)」、「あおい(ツナマヨコーン・枝豆)」、「かすみ(天かす・塩昆布・めんつゆ・ネギ)」のうち2種を、「天空むすびセット」(900円)にて提供する。

ドリンクメニューには、「雲海ショコラ(ホットチョコレート)」(600円)や「ホドエード(ハニーレモネード)」(500円)を販売する。

また、黄色をテーマカラーとしたロゴマークも新たに取り入れている。

ロゴマーク

1月3日までは「天空むすびセット」の購入者を対象に限定オリジナルキーホルダーをプレゼントするオープニングキャンペーンを実施する。