ホビー

会員ページ

お知らせ

「聖闘士星矢」の最新情報・話題まとめ

アニメ作品情報や、フィギュアや玩具の最新シリーズに関する情報をお届けしていきます。

2018年06月27日(水)

Top

『聖闘士星矢』幻の聖衣がアクションフィギュアに、聖闘士聖衣神話15周年を記念

模型・フィギュア 06/27 20:27

2018年02月27日(火)

Top

『聖闘士星矢』地獄の番犬座ダンテがついに聖闘士聖衣神話に登場

模型・フィギュア 02/27 15:47

2018年01月27日(土)

Top

「聖闘士星矢」海皇ポセイドンが決定版フィギュアで登場

模型・フィギュア 01/27 17:50

2017年04月26日(水)

Top

『聖闘士星矢』冥衣版カミュが聖衣神話EXに登場、真紅の涙を流す顔も付属

模型・フィギュア 04/26 07:00

2017年04月20日(木)

Top

『聖闘士星矢』アンロドメダ瞬が立体化、ネビュラチェーンのさまざまな形態を再現

模型・フィギュア 04/20 20:00

2017年01月27日(金)

Top

『聖闘士星矢』冥王ハーデス編からバルロンルネ立体化、冥衣オブジェ形態も再現

模型・フィギュア 01/27 20:59

2016年03月05日(土)

Top

『聖闘士星矢』30年のすべてを集めた史上初の企画展開催、レア星矢フィギュアも登場

アニメ 03/05 10:00

2016年01月12日(火)

Top

『聖闘士星矢』の世界を卓上サイズで再現、新ブランド第1弾に星矢が登場

模型・フィギュア 01/12 17:00

2015年12月08日(火)

Top

「聖闘士聖衣神話EX」カプリコーンシュラ、豊富可動域でエクスカリバーも

模型・フィギュア 12/08 19:00

2015年11月06日(金)

Top

「聖闘士聖衣神話EX」から、「アリエスムウ」がオリジナルカラーで立体化

模型・フィギュア 11/06 20:00

2015年11月01日(日)

Top

『聖闘士星矢 黄金魂』より、グングニルを持つ「邪神ロキ」など参考出品

模型・フィギュア 11/01 21:00

2015年09月11日(金)

Top

『聖闘士星矢 黄金魂』オーディンローブを纏うアイオリアが聖衣神話で立体化

模型・フィギュア 09/11 21:00

2015年09月04日(金)

Top

『聖闘士星矢 黄金魂』EX第4弾で「キャンサーデスマスク(神聖衣)」立体化!

模型・フィギュア 09/04 20:00

2015年07月04日(土)

Top

海魔女!美しき死の調べ「聖闘士聖衣神話EX」海闘士第2弾はセイレーンソレント

模型・フィギュア 07/04 19:30

2015年06月05日(金)

Top

『聖闘士星矢 黄金魂』EX第3弾に「バルゴシャカ(神聖衣)」が参戦!10月発売へ

模型・フィギュア 06/05 20:00

2015年06月02日(火)

Top

ガンダム、仮面ライダー、ラブライブ、艦これ新商品が一挙展示!「魂の夏コレ2015」新商品まとめ

模型・フィギュア 06/02 20:20

2015年05月29日(金)

Top

『聖闘士星矢 黄金魂』EX新作に「キャンサーデスマスク(神聖衣)」登場!

模型・フィギュア 05/29 22:31

2015年05月02日(土)

Top

『聖闘士星矢 黄金魂』EXの立体化第2弾で「アリエスムウ(神聖衣)」が登場

模型・フィギュア 05/02 20:00

2015年04月24日(金)

Top

『聖闘士星矢』最新作が配信10日で200万再生突破、海外視聴が国内を上回る

アニメ 04/24 22:50

2015年04月17日(金)

Top

『聖闘士星矢 黄金魂』BD＆DVDが7/24発売、アイオリア＆アイオロスのWジャケット

アニメ 04/17 19:30

2015年03月21日(土)

Top

『聖闘士星矢 黄金魂』黄金聖闘士はアスガルドで復活!私服や装着シーンも描く

アニメ 03/21 20:45

Top

『聖闘士星矢 黄金魂』聖衣神話EXよりアイオリア、ムウ、シャカの神聖衣公開

模型・フィギュア 03/21 16:35

2015年03月17日(火)

Top

新作『聖闘士星矢 黄金魂』より「レオアイオリア(神聖衣)」が早くも立体化

模型・フィギュア 03/17 13:15

2015年03月07日(土)

Top

あんな愚か者の兄と一緒にするな『聖闘士聖衣神話EX シードラゴンカノン』登場

模型・フィギュア 03/07 20:35

2015年02月03日(火)

Top

黄金聖闘士が復活!新作アニメ『聖闘士星矢 黄金魂』2015年春配信、声優12人発表

アニメ 02/03 16:14

2014年12月08日(月)

Top

『聖闘士星矢 LEGEND of SANCTUARY』立体化第2弾に射手座アイオロスが登場

模型・フィギュア 12/08 18:01

2014年12月05日(金)

Top

『聖闘士星矢 LEGEND of SANCTUARY』石川界人×岡本信彦対談 -「星矢は山寺さんに引き出してもらった力でサガに勝つことができた」

アニメ 12/05 23:40

2014年11月11日(火)

Top

うぎゃぴい!「聖闘士聖衣神話EX」でキャンサーデスマスク(冥衣)予約受付中

模型・フィギュア 11/11 19:30

2014年09月02日(火)

Top

「聖闘士聖衣神話EX」黄金聖闘士のラストを飾るアクエリアスカミュ12月に登場

模型・フィギュア 09/02 21:30

2014年07月02日(水)

Top

『聖闘士星矢 LEGEND of SANCTUARY』双子座サガが早くも立体化、新シリーズ始動

模型・フィギュア 07/02 23:15

最初へ 1 3 最後へ

バックナンバー

2019
  • 1月
  • 2月
  • 3月
  • 4月
2018
  • 1月
  • 2月
  • 3月
  • 4月
  • 5月
  • 6月
  • 7月
  • 8月
  • 9月
  • 10月
  • 11月
  • 12月
2017
  • 1月
  • 2月
  • 3月
  • 4月
  • 5月
  • 6月
  • 7月
  • 8月
  • 9月
  • 10月
  • 11月
  • 12月
総合
ビジネス
デジタル
ライフ
エンタメ
プレゼント
RANKING
  1. 1

    【写真42枚】魅惑の胸元に人だかりも! AnimeJapan2019美人コンパニオン特集1
  2. 2

    『劇場版シティーハンター』、折りたたみコンテナなどマニアックグッズ登場
  3. 3

    『グレンラガン』『ガンダムG』声優の福井裕佳梨が離婚を報告
  4. 4

    【写真49枚】金網×水着美女inクリスマスコスプレ撮影会4
  5. 5

    【写真70枚】制服系美人コスプレイヤー大特集! - AnimeJapan2019その6
もっと読む
画像ニュースRANKING
  1. 1
    Iapp
  2. 2
    Iapp
  3. 3
    Iapp
  4. 4
    Iapp
  5. 5
    Iapp
  6. 6
    Iapp
新着記事
もっと読む