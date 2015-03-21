「聖闘士星矢」の最新情報・話題まとめ
2018年06月27日(水)
『聖闘士星矢』幻の聖衣がアクションフィギュアに、聖闘士聖衣神話15周年を記念
模型・フィギュア 06/27 20:27
2018年02月27日(火)
『聖闘士星矢』地獄の番犬座ダンテがついに聖闘士聖衣神話に登場
模型・フィギュア 02/27 15:47
2018年01月27日(土)
「聖闘士星矢」海皇ポセイドンが決定版フィギュアで登場
模型・フィギュア 01/27 17:50
2017年04月26日(水)
『聖闘士星矢』冥衣版カミュが聖衣神話EXに登場、真紅の涙を流す顔も付属
模型・フィギュア 04/26 07:00
2017年04月20日(木)
『聖闘士星矢』アンロドメダ瞬が立体化、ネビュラチェーンのさまざまな形態を再現
模型・フィギュア 04/20 20:00
2017年01月27日(金)
『聖闘士星矢』冥王ハーデス編からバルロンルネ立体化、冥衣オブジェ形態も再現
模型・フィギュア 01/27 20:59
2016年03月05日(土)
『聖闘士星矢』30年のすべてを集めた史上初の企画展開催、レア星矢フィギュアも登場
アニメ 03/05 10:00
2016年01月12日(火)
『聖闘士星矢』の世界を卓上サイズで再現、新ブランド第1弾に星矢が登場
模型・フィギュア 01/12 17:00
2015年12月08日(火)
「聖闘士聖衣神話EX」カプリコーンシュラ、豊富可動域でエクスカリバーも
模型・フィギュア 12/08 19:00
2015年11月06日(金)
「聖闘士聖衣神話EX」から、「アリエスムウ」がオリジナルカラーで立体化
模型・フィギュア 11/06 20:00
2015年11月01日(日)
『聖闘士星矢 黄金魂』より、グングニルを持つ「邪神ロキ」など参考出品
模型・フィギュア 11/01 21:00
2015年09月11日(金)
『聖闘士星矢 黄金魂』オーディンローブを纏うアイオリアが聖衣神話で立体化
模型・フィギュア 09/11 21:00
2015年09月04日(金)
『聖闘士星矢 黄金魂』EX第4弾で「キャンサーデスマスク(神聖衣)」立体化!
模型・フィギュア 09/04 20:00
2015年07月04日(土)
海魔女!美しき死の調べ「聖闘士聖衣神話EX」海闘士第2弾はセイレーンソレント
模型・フィギュア 07/04 19:30
2015年06月05日(金)
『聖闘士星矢 黄金魂』EX第3弾に「バルゴシャカ(神聖衣)」が参戦!10月発売へ
模型・フィギュア 06/05 20:00
2015年06月02日(火)
2015年05月29日(金)
『聖闘士星矢 黄金魂』EX新作に「キャンサーデスマスク(神聖衣)」登場!
模型・フィギュア 05/29 22:31
2015年05月02日(土)
『聖闘士星矢 黄金魂』EXの立体化第2弾で「アリエスムウ(神聖衣)」が登場
模型・フィギュア 05/02 20:00
2015年04月24日(金)
『聖闘士星矢』最新作が配信10日で200万再生突破、海外視聴が国内を上回る
アニメ 04/24 22:50
2015年04月17日(金)
『聖闘士星矢 黄金魂』BD＆DVDが7/24発売、アイオリア＆アイオロスのWジャケット
アニメ 04/17 19:30
2015年03月21日(土)
『聖闘士星矢 黄金魂』黄金聖闘士はアスガルドで復活!私服や装着シーンも描く
アニメ 03/21 20:45
『聖闘士星矢 黄金魂』聖衣神話EXよりアイオリア、ムウ、シャカの神聖衣公開
模型・フィギュア 03/21 16:35
2015年03月17日(火)
新作『聖闘士星矢 黄金魂』より「レオアイオリア(神聖衣)」が早くも立体化
模型・フィギュア 03/17 13:15
2015年03月07日(土)
あんな愚か者の兄と一緒にするな『聖闘士聖衣神話EX シードラゴンカノン』登場
模型・フィギュア 03/07 20:35
2015年02月03日(火)
黄金聖闘士が復活!新作アニメ『聖闘士星矢 黄金魂』2015年春配信、声優12人発表
アニメ 02/03 16:14
2014年12月08日(月)
2014年12月05日(金)
2014年11月11日(火)
うぎゃぴい!「聖闘士聖衣神話EX」でキャンサーデスマスク(冥衣)予約受付中
模型・フィギュア 11/11 19:30
2014年09月02日(火)
「聖闘士聖衣神話EX」黄金聖闘士のラストを飾るアクエリアスカミュ12月に登場
模型・フィギュア 09/02 21:30
2014年07月02日(水)
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