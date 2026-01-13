バンダイ カード事業部は、ガンダムシリーズ最新トレーディングカードゲーム『ガンダムカードゲーム』の最新情報を公開する情報発表番組「GUNDAM CARD GAME NEXT STRATEGY 2026」を1月8日に配信した。

同番組では、ブースターパック4弾「Phantom Aria[GD04]」に『∀ガンダム』と『機動戦士Vガンダム』の新規参戦と、1周年記念弾「Freedom Ascension[GD05]」にて『機動戦士ガンダムSEED Destiny』より「ストライクフリーダムガンダム」の参戦と『機動武闘伝Gガンダム』の新規参戦を発表。さらに、「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」とのコラボ商品の発売や、「シリアルカード争奪戦」などのイベント情報を含む2026年度の展開を一挙に解禁した。

『ガンダムカードゲーム』全世界累計枚数5億枚＆イベント参加のべ人数が70万人を突破!!

同番組では、ガンダムカードゲームが全世界でカードの累計枚数が5億枚を突破したことが発表された。

さらに、イベントの総参加者数も全世界でのべ人数70万人を突破。今後も安定的な商品の供給を行うとともに、より多くのユーザーがイベントに参加してもらえるよう様々なイベントを準備しているという。

ブースターパック「Phantom Aria[GD04]」に『機動戦士Vガンダム』と『∀ガンダム』の参戦が決定!

4月25日に全世界同時発売予定のブースターパック4弾「Phantom Aria[GD04]」に、『機動戦士Vガンダム』と『∀ガンダム』が参戦する。「ヴィクトリーガンダム」が「青」のカード、「∀ガンダム」が「白」のカードとして参戦予定。詳しいカードの性能は後日公開予定。

さらに、「Phantom Aria[GD04]」以降では、ガンダムカードゲームに参戦済みの作品を、既に収録している色とは異なる色で収録する。

「Phantom Aria[GD04]」ではこれまで「白」のカードで収録していた『機動戦士ガンダム 水星の魔女』を「緑」で収録することを発表。「スレッタ・マーキュリー」「ソフィ・プロネ」を緑のカードとして収録する。今後発売の商品でも、これまでとは異なる色で収録する作品があるため、続報を待ちたい。

『ガンダムカードゲーム』は2026年7月で1周年!

『ガンダムカードゲーム』が2026年7月で正式リリースから1周年を迎えることを記念して、1周年記念キービジュアルを公開、また、1周年を記念したブースターパック「Freedom Ascension[GD05]」を7月25日に全世界同時発売する。

ブースターパック「Freedom Ascension[GD05]」には『機動戦士ガンダムSEED Destiny』より「ストライクフリーダムガンダム」が参戦。「ストライクフリーダムガンダム」は「青」のカードとして参戦予定だ。詳しいカードの性能は後日公開予定。

また、同じく「Freedom Ascension[GD05]に、『機動武闘伝Gガンダム』が新規参戦することも発表。「シャイニングガンダム」「ドモン・カッシュ」のイラストとともに、コマンドカードとして収録予定の「シャイニングフィンガー」のカードイラストも初公開した。各カードは「白」のカードとして収録予定。

「Freedom Ascension[GD05]」には『機動武闘伝Gガンダム』のほかに2つの新規参戦作品が登場する予定。参戦済みの作品の強化カードも多数収録する。

これさえあればすぐに始められる!「カスタムデッキボックス」発売決定!

1周年記念弾の発売日と同日の7月25日に、「カスタムデッキボックス」を発売する。

「カスタムデッキボックス」には厳選した再録カード125枚(各色25枚×5色)を収録しており、2色を組み合わせるだけですぐにデッキを構築することが可能。さらに 「Freedom Ascension[GD05]」を8パック収録しており、パックで手に入れたカードを使用してデッキを自分好みにカスタムして遊べる。

さらに、リソースカードやトークンカード、プレイシートやハーフストレージボックスなどの周辺アイテムに加え、本商品限定のEXベースをラインナップしたボーナスパック(全3種※ランダム)も1パック収録。「シャイニングガンダム」があしらわれた、EXベースのイラストを番組内で先行公開した。

初心者はもちろん、既に『ガンダムカードゲーム』をプレイしていただいている方も必見のアイテムだ。

「ガンダムカードゲーム」×「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」コラボ商品情報

1周年に先立ち、6月27日にApp Store/Google Play向けスマートフォンアプリ「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」とのコラボ商品を発売することを発表した。

スタートデッキ「Generation Pulse[ST10]」とエクストラブースターパック「Eternal Nexus[EB01]」の2つを同時発売。本商品には2人1組のチームで戦うチーム戦や、最大4人で戦うバトルロワイヤルなどの多人数戦向けのカードも多数収録予定だ。

『ガンダムカードゲーム』2026年度の商品展開ロードマップを公開!

2026年度の商品ロードマップを公開。2026年秋にはスタートデッキのST11～14が4種同時発売、ブースターパック6弾となるGD06の発売、そして2027年にはGD07の発売を予定している。このほかにも周辺アイテムをはじめ様々な商品の発売を予定。

「WORLD CHAMPIONSHIPS 26-27」開催決定!

ガンダムカードゲームの世界王者を決める「WORLD CHAMPIONSHIPS 26-27」の開催も発表された。

一部地域を除き、これまでにあった公式予選に加えて、全国のカードショップで開催する店舗予選を追加開催する。

また、来年度はより多くの方にご参加いただけるよう前半戦・後半戦の2シーズンに分けての開催を予定。開催概要は後日公式サイトにて公開する予定だ。

ガンダムカードゲーム総合イベント「GCG EXPO」開催決定!

全ガンダムカードゲームユーザーが一堂に集い、会場内でのバトルコンテンツをはじめ、物販など様々なコンテンツをお届けする総合イベント「GCG EXPO」の開催が決定。競技性の高い対戦を楽しみたい方から、カジュアルにイベントに参加したい方まで1日中楽しめるイベントとのこと。開催概要は後日公式サイトにて公開予定。

世界に1枚のカードをGET「シリアルカード争奪戦」開催決定!

「シリアルカード争奪戦」は、世界に1枚だけの、シリアルナンバー入りのカードが手に入るイベント。イベントで勝利することで入手できるほか、抽選でシリアルカードが手に入るチャンスもある。開催概要は後日公式サイトにて公開予定。

ガンダムカードゲームとは

『ガンダムカードゲーム』とは、多種多様なガンダムシリーズ作品からモビルスーツやパイロットたちが参戦し戦いを繰り広げる最新のトレーティングカードゲーム。

(C)SOTSU・SUNRISE (C)SOTSU・SUNRISE・MBS