バンダイは、『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』より「HG 1/144 ストライクフリーダムガンダム弐式&光の翼エフェクトセット」(4,620円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて1月8日12時より予約を受け付ける。2026年3月発送予定。

「HG 1/144 ストライクフリーダムガンダム弐式&光の翼エフェクトセット」は、『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』より、ストライクフリーダムガンダム弐式本体と、光の翼エフェクトがセットになったアイテム。光の翼や新規ジョイントにより、様々な劇中シーンを再現可能。

一部新規パーツでストライクフリーダムガンダム弐式をHGで再現また、豊富な武装と「SEEDアクションシステム」により様々なシーンを再現可能だ。

付属する試製35式改レールガンは、新規ジョイントによってさまざまな取り付けが可能。取り付け位置を下げることにより、腰のレール砲を干渉せず展開できる。

また、完全新規造形の光の翼エフェクトが付属。エフェクトには偏光成形を使用しており、劇中描写さながらの色味の変化を再現する。

別売りのウェポンディスプレイベース01と組み合わせることで、印象的なシーンを再現可能。クリアブラックのアクションベース7が付属する。

付属武装は、高エネルギービームライフル×2／ビームサーベル アクータラケルタ×2、ビームサーベル アクータラケルタ（連結状態）×1、エグレージェ ビームシールド、試製35式改レールガン×2。付属品は、ハンドパーツ1式、ジョイント各種、光の翼エフェクト1式、アクションベース7。

(C)創通・サンライズ