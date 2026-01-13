FORESTONは1月13日、奥入瀬エリアにツアーの拠点事務所「FORESTON -OIRASE BASE-」を、青森県十和田市にオープンする。営業時間は9：00～16：00(火曜定休)。
同施設は、ツアーの発着機能だけでなく、自然環境の書籍を備えたミニライブラリーを併設しており、地域住民や旅行者が気軽に立ち寄れる交流の場として運用する。
拠点の開設により、事前レクチャーの環境が整備され、情報の迅速な共有が可能となり、ツアーの利便性と安全性が向上する。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
主夫の暮らし 第115回 「卵300円か…」物価高に直面した主夫、見知らぬおばちゃんに救われる
やばい同僚 第114回 【漫画】年末年始の話題で、同僚との会話が重くなる瞬間
貯蓄できる人、浪費する人の特徴 第109回 【漫画】貯蓄できる人の食事習慣は......
Z世代とはたらく 第109回 【漫画】正月休みの話が地雷に…? Z世代との職場雑談で起きたズレ
田舎あるある 第143回 【漫画】日がたつと空気が変わる? 帰省初日は喜んでくれていたはずが…
働き盛りのビジネスパーソン、加えて転職・結婚・不動産購入・セカンドキャリアなど、ライフステージの節目を迎える様々な局面で確かな情報を必要としている人たちに向けて"実用的で役に立つ"をモットーに、"ポジティブ"で"一歩踏み出したいという意欲を後押しする"コンテンツをお届けします。