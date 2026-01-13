スタジオアリスは1月12日、成人式振袖レンタル＆前撮りパック「ふりホ」において、インフルエンサー 希空(のあ)さんとのコラボレーション施策を開始した。

大人になる特別な瞬間を心から楽しんでほしいという思いから、どの振袖を選んでも安心の99,800円(税別)にこだわった、ふりホ。今回のコラボプロジェクトは、新成人の価値観に寄り添いながら、同社が大切にしてきた「写真は未来の宝もの」という思いを発信するために企画された。希空さんは幼少期からスタジオアリスでの撮影経験があり、今回のコラボでは、自身の「好き」や「挑戦したい世界観」を反映しながら、4LOOKの振袖撮影に参加した。希空さんの4つのLOOKを通して、振袖の多彩な選択肢やスタイリングの幅広さを提案する。

希空さんセレクト「ふりホ 4LOOK」を公開

LOOK 1は「幻想的で夢見るプリンセス – Princess Inspiration(品番:HDF-G002)」。柔らかいクリームの地色にピンクや紫の花を描き、ディズニープリンセスの物語に登場するキャラクターやアイコンなどを繊細に散りばめたデザイン。今回はレースやフリルを組み合わせ、ドレス感覚で楽しめる仕様で華やかさをプラス。和と洋の組み合わせが目を引く1着。

「白のふわふわした雰囲気やお花の柄が好きなので、自分らしい一着目としてこの振袖を選びました。特に気に入っている部分は、袖のところに大きなお花がたくさんついているところです。(写真の)世界観は大好きなディズニーのプリンセスみたいな、ふわふわっとした感じで、"ザ・女の子"という感じを意識しました」(希空さん)

LOOK 1:幻想的で夢見るプリンセス – Princess Inspiration–(品番:HDF-G002)

LOOK 2は「甘い"スイーツ"の世界 – Sweet Celebration –(品番:HAF-E004)」。華やかなレース風の文様を裾に入れたことでスッキリと背が高く見える柄付け。重衿と帯揚げは黒のレースを使用し可愛さと大人らしさをコーディネートで表現した。

「襟や裾の部分に華やかな黒のレースが入っているんですが、私、レースが大好きで!あと一番好きな色がピンクなので、黒レースとピンクの色の組み合わせがお気に入りポイントです。ラブリーっぽい女の子らしい感じが良かったので、髪の毛も上げて、ツインお団子にしてみました。背景はお菓子の雰囲気にしたいと思って選びました。自分がお菓子好きだからっていうのもあります(笑)」(希空さん)

LOOK 2: 甘い"スイーツ"の世界 – Sweet Celebration –(品番:HAF-E004)

LOOK 3は「引き算の美学で魅せる大人スタイル –Classic Inspiration –(品番:HAF-F003)」。大きな洋花で構成された可愛らしいデザインの振袖。裾から身頃にかけて薄くぼかしを入れグラデーションをかけた。花の描き方も地紋のように薄く描くものと水彩風と描き分けることで柄に量を付けた。淡いグレーのコントラストが優しい雰囲気の1着。

「襟元に小さなパールが入っているところが、すごいかわいいなと思って選びました。清楚で大人しい感じの雰囲気が良かったので、振袖の雰囲気に合わせてヘアセットも大人っぽい感じに。撮影では周りに飾りとかはあまり置かずに、お花だけで、清楚で綺麗めな雰囲気にしました」(希空さん)

LOOK 3:引き算の美学で魅せる大人スタイル –Classic Inspiration –(品番:HAF-F003)

LOOK 4は「ブラックの静かな強さを纏う – Monotone Muse –(品番: HDF-G001)」。ディズニーヴィランズのキャラクターたちがデザインの中に描かれた振袖にフリルやレースを組み合わせたオリジナル商品。全40個のアイコンを組み合わせ、紫・黒・金の3色をメインにシンプルな色合いで構成した。顔周りが華やかに見えるよう花の飾りをアクセントに添えた。

「この振袖はディズニーヴィランズたちをインスパイアした振袖で、バラが肩の辺りにあるのと、片方にだけフリルやレースがついているのが本当に可愛すぎてお気に入りです。髪の毛はエクステをつけているんですけど、ここまで高いツインテールのヘアスタイルは初めてです!自分の普段の私服とかでも、こういう系統の服は着ないので、今回はいつもの自分とは違う感じに挑戦してみたいと思って、世界観を自分で考えてみました」(希空さん)

LOOK 4:ブラックの静かな強さを纏う – Monotone Muse –(品番: HDF-G001)」

WebCMや特設サイトも展開

ショート動画を日常的に楽しむ世代に向けて制作した4本の縦型WebCMを、スタジオアリス公式YouTubeチャンネルで公開している。ファッションアイコンとして人気の希空さんが、各LOOKに合わせて変化する姿や、振袖選びの楽しさを表現した。

また、特設コラボサイトでは、希空さんが各振袖について「着たい!」と思った理由や、プロデュースしたヘアメイクや着こなしについて、希空さん自身の言葉で解説している。