キャリアデザインセンターは1月7日、「20歳について」の調査結果を発表した。調査は2025年11月11日～11月18日、同社が運営する「女の転職type」会員337名を対象にインターネットで行われた。

成人式・同窓会出席者は7.5割

成人式やその後の同窓会への参加状況を尋ねたところ、「成人式と同窓会両方」に参加した人が最も多く、38.0%だった。次いで「成人式のみ」32.6%、「同窓会のみ」4.7%で、合わせると75.3%がいずれかに参加していた。一方で、「どちらも参加していない」と回答した人は24.6%で、4人に1人が成人式にも同窓会にも参加していなかった。

参加して楽しかったものを聞いたところ、「成人式と同窓会両方」が38.2%で最も多く、次いで「成人式のみ」29.5%、「同窓会のみ」11.4%だった。8割近くの人がいずれかの場を楽しめた一方で、「楽しくなかった」と回答した人は20.9%だった。

楽しかったと回答した人にその理由を聞いたところ、1位「友人や恩師と再会できた」61.8%、2位「振袖やドレスなどを着れた」39.3%、3位「友人の近況を知って刺激になった」31.1%だった。

参加したものの楽しくなかったと回答した人にその理由を聞いたところ、「親しい人や話せる人が少なかった」が41.5%で最も多く、次いで「形式的な会で面白くなかった」37.7%が多い回答だった。その他のコメントでは、「同級生とはほぼ話さなかった」「ネガティブなことを言われた」などがあった。

大人になったと感じた瞬間

大人になったと感じた瞬間を聞いたところ、「自分のお金で大きな買い物をした時」55.2%、「就職して社会人になった時」46.7%が上位を占めた。就職し経済面で自立することが大人になった瞬間だと感じる人が多いことがわかる。

また、「結婚や出産を経験した時」32.0%、「一人暮らしを始めた時」27.1%と回答した人も多く、ライフステージの変化を通して大人になったことを実感する人も一定数いた。

一方で、「大人になったと感じる瞬間はない」と回答した人は7.8%いた。

大人になって感じたギャップ

大人になって感じたギャップを聞いたところ、1位「経済的な自由が少ない」43.9%、2位「人間関係に悩むことが多い」42.7%、3位「想像以上に仕事が大変」34.4%だった。

「行きたい場所に自由に行ける」19.3%、「自分のペースで生活できる」19.0%といったポジティブなギャップを挙げる人は少数派だった。

20歳に戻れるなら、何をする?

20歳に戻れるならしておきたいことを聞いたところ、「専門的な勉強や資格の取得」71.8%が最も多く、次いで「資産運用・貯金」60.2%、「語学の習得や留学」53.1%だった。将来への備えや選択肢を広げるための準備を、早めにやっておけばよかったと感じている人が多いことがわかった。一方で、「特にない」と回答した人はわずか2.4%程だった。

20歳に戻れるなら、仕事選びで何を重視する?

20歳の自分にアドバイスできるなら、どこを重視して仕事を選ぶように伝えるか、を聞いたところ、「人間関係や職場の雰囲気がいい」が60.2%で最も多く、次いで「プライベートを大切にできる」55.5%が続き、働きやすさを重視する姿勢が伺えた。続いて、「専門的なスキルが身につく」54.0%、「給料・昇給率の高さ」49.3%が多い回答だった。

一方で「社会的意義の高さ」14.2%、「利益率の高さ」7.7%で、会社全体の事業や成長に関する点を重視する人は少ないことがわかった。

その他のコメントとしては、「自分の得意不得意を把握した上で選ぶこと」「結婚・出産後も復帰しやすい仕事を選ぶこと」「自分の得意や好きを活かせること」「長期的なキャリアプランを考慮すること」などが挙がった。

今後の人生で重要なことは?

今後の人生において重要だと感じるものを尋ねたところ、「経済的に安定した生活を送る」71.5%、「心身ともに健康でいる」63.5%の2つが圧倒的上位となり、経済や健康の安定を求める人がかなり多いことが分かった。

一方、「社会や地域に貢献する」1.2%、「社会的な信用や地位を手にいれる」0.9%、と回答した人は少なく、社会貢献や社会的な地位への優先順位は低い傾向にあることが見てとれた。

20歳を迎えた人へひとこと

20歳を迎えた人へのひとことを聞いたところ、「楽しむ」「おめでとう」「人生」が頻出していた。他にも「頑張る」「チャレンジ」「成長」「自由」「明るい」など、ポジティブかつ温かい言葉が多くあげられた。

具体的には、「語学を学び、色んな所に行ってみて」(50代/事務・経理・人事系/茨城)、「やらずに後悔するより色々経験して自身の糧にすることが自信につながります」(40代/コンサルタント・専門職系/東京都)、「やってみたいと思ったことにはどんどんチャレンジしてみて自分の好きなことを増やしてほしいです」(40代/サービス・販売系/大分)といったコメントが寄せられている。