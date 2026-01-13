ミズカラは1月8日、「成人の大人率」調査の結果を発表した。調査は2025年12月12日、20歳～59歳の既婚有職男女500名を対象にインターネットで行われた。

「本当の意味で大人」になる条件は?

「日本では2022年に成人年齢が18歳に引き下げられ、大人の基準が更新された。法律的な『成年』は18歳だが、その瞬間に『大人』になるわけではない」と同調査。

一般的には、本当の意味で「大人」になるためにはどんな条件が必要だと思われているのか。そして成人のうち、どれくらいの割合の人がその条件をクリアした「本当の意味での大人」なのか。調査を実施したという。

調査の結果「本当の意味で大人になる条件」として最も多くの人(4割)が挙げたのが「社会人として自立し、責任(約束・義務)ある行動ができる」だった。一方で「18歳＝大人」と考える人はわずか8.2%に留まった。大人になる、とは単純に年齢を重ねたり所帯を持ったりすることではなく、社会人として自律的に振る舞える人間になることを意味するというのが社会的な「通念」のようだ。

また、自身で考える「本当の意味で大人になる条件」を自分自身は満たしているのかを尋ねたところ、本当の意味での大人といえる成人は5人に1人しかいないことが判明した。さらに10人に3人は条件には少し距離がある「まだまだ子ども」という状態であることもわかった。

現代人の「真の成人年齢」は30歳前後

さらに、調査の結果「本当の意味で大人といえる条件」を満たすのは、概ね「30歳前後」だと多くの人は考えていることがわかった。一般的な「成人」の基準よりも10年ほどタイムラグがあることからも、本当に大人になるには社会に出てからの様々な試練や経験が必要だと考えられていることがわかる。また「大人になるのに年齢は関係なく、本人次第だ」と考える人も一定存在(21.0%)するようだ。

大人の条件とエフィカシーの関係は

「エフィカシー(自己効力感・自信)」とのクロス分析では、自分自身の「大人の基準」を満たしている人ほど、エフィカシーが高いという傾向が明らかになった。このことからも、大人になるということは「自信を持って自分の人生を歩めるようになる」ことである、といえそうだ。