プレマシードは9月25日、「Z世代の理想の学校調査」の結果を発表した。同調査は8月8日～18日、15～22代のZ世代男女600人を対象に、インターネットで実施した。

理想の学校の環境について尋ねたところ、「居心地がよく、学びやすい環境が整っている(周辺環境・設備など)」(54.8%)が最も多く、「自分のペースで学べる」(54.3%)､「相談しやすい先生や大人がいる」(44.8%)､「自由度が高い」(36.8%)と続いた。

理想的な勉強の条件で最も多かった回答は、「教え方がわかりやすく、やる気を引き出してくれる先生がいる」(50.3%)だった。次いで「将来や社会につながる学びができる」(40.5%)､「主体的に学ぶことができる」(34.8%)となっている。

勉強に対してやる気が出るのはどんな時であるか尋ねると、「目標があるとき(受験・資格など)」(55.3%)が最も多く、「成果が目に見えるとき」(39.0%)､「自分の得意な教科や内容のとき」(38.7%)と続いた。「ごほうびがあるとき」や「先生や親に褒められたとき」は回答率が低く、それぞれ20.0%以下だった。

自分の夢を叶えるために必要だと思う学びについて聞くと、「一般常識・社会のルールやマナー」(57.0%)が最も多かった。2位は「5教科(国語・数学・理科・社会・英語)の基礎学力」(46.3%)、3位は「プレゼン力・コミュニケーション力」(39.5%)だった。

AIツール、アプリ学習について感じていることを尋ねると、「自分のペースで学べるのがよい」(48.3%)という回答が最も多く、「わかるまで何度でも教えてくれるのが助かる」(31.0%)が続いた。20.0%は、「分からないことも「調べて終わり」になりがち」と答えている。

生成AI(ChatGPTなど)に悩みを相談したことがあるか尋ねたところ、44.7%が「ある」と答えた。性年代別でみると女性15～18歳は特に高く55.1%が「ある」と答えている。

生成AI(ChatGPTなど)に悩みを相談し、参考になったか聞くと、51.9%が「聞いてもらえて気持ちが楽になった」と答えた。50.7%は「参考にしただけ」、31.0%が「人には話せないことを吐き出せてよかった」と回答している。