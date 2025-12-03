フリーター・既卒・第二新卒向け支援サービス「ジェイック 就職カレッジ」を運営するジェイックは、同サービスの登録者である20代求職者を対象に「就職先における“働きがい”の重要性」に関する調査を実施した。

就職先を検討する際に働きがいを重視するかを尋ねたところ、「とても重要」が45.8%、「やや重要」が41.1%となり、合わせて8割超が働きがいを就職先選びの重要な要素として捉えていることが明らかになった。「あまり重要ではない」は9.4%、「まったく重要ではない」は3.7%であった。

また、働きがいとして当てはまる要素を複数回答で尋ねたところ、1位は「成長：スキルアップなど自分の可能性の拡大」が48.6%であった。続いて、2位「待遇：満足のいく給与や賞与を得ること」が47.7%、3位「貢献：誰かの役に立つこと」が43.9%となった。

次いで「評価：自分の仕事や成果が認められること」が37.4%、「チームワーク：仲間と協力して仕事をすること」が11.2%、「裁量：自分で決められる範囲の大きさ」が6.5%、「時間：時間を気にせずたくさん働けること」が4.7%という結果に。

20代求職者は金銭的報酬のみならず、自身の成長や他者への貢献といった、精神的・将来的な報酬も求めている傾向がうかがえる結果となった。

今回の調査結果について同社取締役の近藤氏は、金銭的報酬が重視される一方で、それを僅差で上回って成長が支持されている背景には、20代の求職者が市場価値の向上や社会的意義を重視している点が挙げられると示した。

また、ChatGPTをはじめとしたAI技術の普及により単純作業の自動化が進む中、「自分ならではの価値」や「専門性」を求める意識が高まっている可能性も指摘。

さらに、近藤氏は「採用競争を勝ち抜くためには、魅力的な給与水準を提示するなど『待遇』面の充実はもちろんのこと、多様化する個人の価値観に寄り添う姿勢が欠かせません。求職者がどのような成長を望んでいるのかを丁寧に確認し、その成長を実現するために『入社後、どのようなキャリアパスや学びの機会を提供できるのか』、さらに『自社の事業が社会や顧客にどのように貢献しているのか』を、採用活動の場で具体的かつ魅力的に伝えていくことが重要です」と述べた。