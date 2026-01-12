ブンデスリーガ第16節が11日に行われ、ボルシアMGはホームでアウクスブルクと対戦した。

ボルシアMGはリーグ戦15試合を戦い、4勝4分け7敗で勝ち点「16」の12位に位置。対するアウクスブルクは、15試合で4勝2分け9敗で勝ち点「14」の15位につけている。どちらにとっても新年を勝利でスタートさせたいところだった。なお、ボルシアMGの日本代表FW町野修斗と日本代表DF高井幸大はベンチスタートとなった。

ボルシアMGは8分、左サイドのパスワークから相手チームの守備を崩し、ボックス内でルカ・ネッツがからの折り返しをジョー・スカリーが合わせる。一旦はブロックされたものの、こぼれ球をスカリーが押し込んで先制に成功した。

さらにボルシアMGは20分、アウクスブルクのマッズ・ペデルセンによるハンドでPKを獲得。これをケヴィン・ディクスが沈めてリードを2点とした。攻撃の手を緩めないボルシアMG。36分にも右CKからハリス・タバコヴィッチがヘディングでネットを揺らして加点。試合はボルシアMGの3点リードで折り返す。

後半に入って61分、ボルシアMGは敵陣深くの右サイドからフランク・オノラがクロスを上げ、タバコヴィッチのヘディングシュートでリードを4点にすると、72分に高井幸大が途中出場し、ボルシアMGでのデビューを果たしたほか、73分には町野修斗も途中出場した。

一方のアウクスブルクは何度かチャンスを作りはしたが、得点することはできず、試合はこのまま終了。ボルシアMGが4－0でアウクスブルクに快勝した。

次節、ボルシアMGは14日にアウェイでホッフェンハイム、アウクスブルクは15日にホームでウニオン・ベルリンとそれぞれ対戦する。

【スコア】

ボルシアMG 4－0 アウクスブルク

【得点者】

1－0 8分 ジョー・スカリー（ボルシアMG）

2－0 20分 ケヴィン・ディクス（PK／ボルシアMG）

3－0 36分 ハリス・タバコヴィッチ（ボルシアMG）

4－0 61分 ハリス・タバコヴィッチ（ボルシアMG）

