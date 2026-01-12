ボルシアMGがアウクスブルクに快勝した [写真]=Getty Images

　ブンデスリーガ第16節が11日に行われ、ボルシアMGはホームでアウクスブルクと対戦した。

　ボルシアMGはリーグ戦15試合を戦い、4勝4分け7敗で勝ち点「16」の12位に位置。対するアウクスブルクは、15試合で4勝2分け9敗で勝ち点「14」の15位につけている。どちらにとっても新年を勝利でスタートさせたいところだった。なお、ボルシアMGの日本代表FW町野修斗と日本代表DF高井幸大はベンチスタートとなった。

　ボルシアMGは8分、左サイドのパスワークから相手チームの守備を崩し、ボックス内でルカ・ネッツがからの折り返しをジョー・スカリーが合わせる。一旦はブロックされたものの、こぼれ球をスカリーが押し込んで先制に成功した。

　さらにボルシアMGは20分、アウクスブルクのマッズ・ペデルセンによるハンドでPKを獲得。これをケヴィン・ディクスが沈めてリードを2点とした。攻撃の手を緩めないボルシアMG。36分にも右CKからハリス・タバコヴィッチがヘディングでネットを揺らして加点。試合はボルシアMGの3点リードで折り返す。

　後半に入って61分、ボルシアMGは敵陣深くの右サイドからフランク・オノラがクロスを上げ、タバコヴィッチのヘディングシュートでリードを4点にすると、72分に高井幸大が途中出場し、ボルシアMGでのデビューを果たしたほか、73分には町野修斗も途中出場した。

　一方のアウクスブルクは何度かチャンスを作りはしたが、得点することはできず、試合はこのまま終了。ボルシアMGが4－0でアウクスブルクに快勝した。

　次節、ボルシアMGは14日にアウェイでホッフェンハイム、アウクスブルクは15日にホームでウニオン・ベルリンとそれぞれ対戦する。

【スコア】
ボルシアMG　4－0　アウクスブルク

【得点者】
1－0　8分　ジョー・スカリー（ボルシアMG）
2－0　20分　ケヴィン・ディクス（PK／ボルシアMG）
3－0　36分　ハリス・タバコヴィッチ（ボルシアMG）
4－0　61分　ハリス・タバコヴィッチ（ボルシアMG）

