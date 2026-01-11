グレイトフル・デッドの共同創設者、ボブ・ウィアーが78歳で死去　ジャムバンド帝国を支えた伝道師

グレイトフル・デッドの共同創設者であり、シンガー／ソングライター／ギタリストとして知られるボブ・ウィアーが、78歳で亡くなった。「Sunshine Daydream」や「Truckin」といった楽曲を通じて、ジャム・バンドという存在を約60年にわたる音楽帝国へと押し上げた人物だった。

家族の声明によると、ウィアーはがんとの闘病を経て、最終的には肺疾患により、家族に見守られながら安らかに息を引き取ったという。「深い悲しみとともに、ボビー・ウィアーの逝去をお知らせします。彼は、ボビーらしい勇敢さでがんを克服したのち、愛する人々に囲まれながら、安らかに旅立ちました。残念ながら、その後に基礎疾患である肺の問題が悪化し、帰らぬ人となりました」。なお、死亡日は現時点では明らかにされていない。

この投稿をInstagramで見る Bobby Weir(@bobweir)がシェアした投稿

1947年、サンフランシスコに生まれたウェア氏は、1965年にわずか17歳でグレイトフル・デッドの前身となるバンドに参加。デッドの30年にわたる活動期間中、ジェリー・ガルシア（1995年死去）と共にバンドの顔として活躍した。ジャズやカントリーの要素を融合させた複雑なリズムギターで知られ、「Sugar Magnolia」「Playing in the Band」「Jack Straw」といった代表曲の数々を執筆・歌唱した。

彼は1995年のバンド解散後も、RatDogや、ジョン・メイヤーらと組んだDead & Companyを通じて、デッドの音楽を次世代に伝え続けた。2025年7月にがんと診断されていたが、その数週間後にはサンフランシスコで行われたバンド結成60周年記念公演のステージに立っていた。家族は声明の中で、「あのパフォーマンスは別れの挨拶ではなく、彼からの贈り物でした。彼は最後まで、自らの意志で進み続けることを選んだアーティストでした」と、その不屈の精神を称えている。

グレイトフル・デッドのオリジナルメンバーでは、2024年にベーシストのフィル・レッシュ氏が亡くなったばかり。ウィアーの死去により、結成時のメンバーで存命なのはドラマーのビル・クルーツマン氏のみとなった。「デッドヘッズ」と呼ばれる熱狂的なファンコミュニティを築き、アメリカのカウンターカルチャーを象徴した彼の死は、音楽史における一つの時代の終焉として、世界中のファンやミュージシャンから深く悼まれている。

From Rolling Stone US.