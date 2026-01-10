横浜F・マリノスが背番号を発表した

　横浜F・マリノスは10日、新シーズンに向けて背番号を発表した。

　横浜FMは昨シーズン途中から就任した大島秀夫監督の下で見事に立ち直り、リーグ15位でJ1残留を果たした。昨年11月には大島監督の続投が決まり、“強い横浜F・マリノス”を取り戻すべく、2月に開催される明治安田百年構想J1リーグに臨む。

　新たに加入した選手の背番号は、GK坪井湧也が「20」、DF井上太聖が「13」、DF関富貫太が「35」、DF村上慶が「49」、MF樋口有斗が「29」、田中雄大が「32」、テヴィスが「19」、近藤友喜が「24」にそれぞれ決定した。

　また、新加入組以外では8名の背番号が変更され、GK朴一圭は「1」、DF加藤蓮は「2」、DF渡邊泰基は「15」、DFジェイソン・キニョーネスは「17」、MF天野純は「40」、FW遠野大弥は「7」、FW谷村海那は「9」、FWジョルディ・クルークスは「11」をそれぞれ背負う。

　背番号一覧は以下の通り。

▼GK
1　朴一圭
20　坪井湧也
21　飯倉大樹
31　木村凌也

▼DF
2　加藤蓮
13　井上太聖
15　渡邊泰基
17　ジェイソン・キニョーネス
22　角田涼太朗
27　松原健
33　諏訪間幸成
35　関富貫太
44　トーマス・デン
49　村上慶

▼MF
6　渡辺皓太
8　喜田拓也
25　鈴木冬一
28　山根陸
29　樋口有斗
32　田中雄大
34　木村卓斗
40　天野純

▼FW
7　遠野大弥
9　谷村海那
11　ジョルディ・クルークス
18　オナイウ情滋
19　テヴィス
23　宮市亮
24　近藤友喜
26　ディーン・デイビッド
30　ユーリ・アラウージョ
46　浅田大翔