横浜F・マリノスは10日、新シーズンに向けて背番号を発表した。

横浜FMは昨シーズン途中から就任した大島秀夫監督の下で見事に立ち直り、リーグ15位でJ1残留を果たした。昨年11月には大島監督の続投が決まり、“強い横浜F・マリノス”を取り戻すべく、2月に開催される明治安田百年構想J1リーグに臨む。

新たに加入した選手の背番号は、GK坪井湧也が「20」、DF井上太聖が「13」、DF関富貫太が「35」、DF村上慶が「49」、MF樋口有斗が「29」、田中雄大が「32」、テヴィスが「19」、近藤友喜が「24」にそれぞれ決定した。

また、新加入組以外では8名の背番号が変更され、GK朴一圭は「1」、DF加藤蓮は「2」、DF渡邊泰基は「15」、DFジェイソン・キニョーネスは「17」、MF天野純は「40」、FW遠野大弥は「7」、FW谷村海那は「9」、FWジョルディ・クルークスは「11」をそれぞれ背負う。

背番号一覧は以下の通り。

▼GK

1 朴一圭

20 坪井湧也

21 飯倉大樹

31 木村凌也

▼DF

2 加藤蓮

13 井上太聖

15 渡邊泰基

17 ジェイソン・キニョーネス

22 角田涼太朗

27 松原健

33 諏訪間幸成

35 関富貫太

44 トーマス・デン

49 村上慶

▼MF

6 渡辺皓太

8 喜田拓也

25 鈴木冬一

28 山根陸

29 樋口有斗

32 田中雄大

34 木村卓斗

40 天野純

▼FW

7 遠野大弥

9 谷村海那

11 ジョルディ・クルークス

18 オナイウ情滋

19 テヴィス

23 宮市亮

24 近藤友喜

26 ディーン・デイビッド

30 ユーリ・アラウージョ

46 浅田大翔