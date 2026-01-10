横浜F・マリノスは10日、新シーズンに向けて背番号を発表した。
横浜FMは昨シーズン途中から就任した大島秀夫監督の下で見事に立ち直り、リーグ15位でJ1残留を果たした。昨年11月には大島監督の続投が決まり、“強い横浜F・マリノス”を取り戻すべく、2月に開催される明治安田百年構想J1リーグに臨む。
新たに加入した選手の背番号は、GK坪井湧也が「20」、DF井上太聖が「13」、DF関富貫太が「35」、DF村上慶が「49」、MF樋口有斗が「29」、田中雄大が「32」、テヴィスが「19」、近藤友喜が「24」にそれぞれ決定した。
また、新加入組以外では8名の背番号が変更され、GK朴一圭は「1」、DF加藤蓮は「2」、DF渡邊泰基は「15」、DFジェイソン・キニョーネスは「17」、MF天野純は「40」、FW遠野大弥は「7」、FW谷村海那は「9」、FWジョルディ・クルークスは「11」をそれぞれ背負う。
背番号一覧は以下の通り。
▼GK
1 朴一圭
20 坪井湧也
21 飯倉大樹
31 木村凌也
▼DF
2 加藤蓮
13 井上太聖
15 渡邊泰基
17 ジェイソン・キニョーネス
22 角田涼太朗
27 松原健
33 諏訪間幸成
35 関富貫太
44 トーマス・デン
49 村上慶
▼MF
6 渡辺皓太
8 喜田拓也
25 鈴木冬一
28 山根陸
29 樋口有斗
32 田中雄大
34 木村卓斗
40 天野純
▼FW
7 遠野大弥
9 谷村海那
11 ジョルディ・クルークス
18 オナイウ情滋
19 テヴィス
23 宮市亮
24 近藤友喜
26 ディーン・デイビッド
30 ユーリ・アラウージョ
46 浅田大翔