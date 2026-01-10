川崎フロンターレは10日、「2026特別シーズン新加入選手会見＆クラブ創設30周年記念事業発表会見」を開催した。

今オフは積極的な補強に動いた。GKスベンド・ブローダーセン（ファジアーノ岡山）、DF谷口栄斗（東京ヴェルディ）、DF山原怜音（清水エスパルス）、MF紺野和也（アビスパ福岡）と各ポジションでリーグ屈指の実力者を獲得。GK早坂勇希（いわきFC）、DF松長根悠仁（福島ユナイテッドFC）、MF由井航太（福島）の3選手が期限付き移籍から復帰した。DF林駿佑（川崎FU-18）、DF関德晴（川崎FU-18）、MF長璃喜（昌平高）、MF山市秀翔（早稲田大）、FW持山匡佑（中央大）と5名の高卒・大卒ルーキーを迎え入れている。

竹内弘明強化本部長は「特別なシーズンに勝利し、ACLE出場権獲得が最大の目標です。長谷部監督2年目となり、昨年以上に優勝させるという意思で挑んでくれると思います。クラブとして全力でサポートをしたい」と述べた。

就任2季目の長谷部茂利監督は「目標は優勝です。壇上にいる新たな選手、既存の選手、ファン・サポーター、これから新たにファン・サポーター皆さんと力を合わせ、優勝を目指して戦って参ります」と力強く宣言した。会見には新加入9選手が登壇し「優勝するために加入しました（谷口）」「タイトル獲得に向けて、自分の持っている力を全て出していきたい（紺野）」と、それぞれ優勝に向けた意気込みを述べた。ブローダーセンは「サポーターと一つになって、U等々力を要塞にしよう！」と呼びかけた。

今年はクラブ創設30周年のメモリアルイヤー。記念事業として特設サイト開設、地域密着活動（タペストリー掲出、川崎駅前銀柳街装飾など）、記念書籍制作、OB戦開催が発表された。