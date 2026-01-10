トッテナム・ホットスパーに所属するアルゼンチン代表DFクリスティアン・ロメロに追加で1試合の出場停止処分が下されたようだ。9日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

トッテナム・ホットスパーの主将を務めるロメロは、先月20日に行われたプレミアリーグ第17節のリヴァプール戦（●1－2）で前半のうちにシャビ・シモンズが一発退場となっていた中で、90＋3分に2枚目のイエローカードをもらったことで退場となっていた。

すでに先月28日に行われたクリスタル・パレス戦（◯1－0）で退場による出場停止処分を消化していたロメロだが、この退場の際に「速やかにピッチを離れなかった不適切な行為」に加えて、「審判に対して挑発的または攻撃的な態度」をとったことからイングランドサッカー協会（FA）から告発されていたなか、独立規制委員会は同選手に対して、追加の1試合の出場停止処分と5万ポンド（約1060万円）を下したことが報じられている。

これに伴い、トッテナム・ホットスパーもクラブ公式サイトを通じてロメロが1試合の出場停止処分を受けたことを伝えており、10日に行われるFAカップ3回戦のアストン・ヴィラ戦はロメロが欠場することを明らかにしている。

【ハイライト動画】リヴァプール戦で退場となったロメロ