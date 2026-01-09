良品計画は1月14日、冷凍プレートごはん3種を「無印良品」の冷凍食品取扱い店舗、およびネットストアで順次発売する。

無印良品では、2018年から冷凍食品を販売している。特にキンパやおにぎりなど、ごはんメニューは人気が高く、「1/3日分の野菜を使った雑穀ごはん」など、ワンプレートで手軽に楽しめる商品も拡充している。

今回発売するのは、家庭でつくるには少々手間がかかる、世界のごはんメニューをお手本にした、温めるだけで食べられるプレートごはんで、「チキンビリヤニ」、「シンガポールチキンライス」、「タンドリーチキン&サフランライス」(いずれも790円)の3種を展開する。スパイスの配合やお米の種類、調理工程の一つひとつにこだわったという商品で、電子レンジで温めるだけで本格的なメニューを手軽に楽しむことができる。

チキンビリヤニは、インドの炊き込みごはんを参考にした商品。バスマティライスに、クミンやコリアンダーなど10種類以上のスパイスと生姜、にんにく、ヨーグルトで一晩漬け込んでから焼いた鶏肉を添えた。

シンガポールチキンライスは、シンガポールの屋台料理をお手本にした商品。鶏だし、生姜、チキンオイルを混ぜて炊いたジャスミンライスに、柔らかく蒸した鶏肉を合わせた。

タンドリーチキン&サフランライスは、インドのタンドリーチキンをお手本にしている。香りのよいサフランライスに、生姜、にんにく、レモン果汁、10種類以上のスパイスとヨーグルトで一晩漬け込んでから焼いた鶏肉を添えた。