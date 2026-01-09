元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で公開された動画に出演。岡本和真がブルージェイズに「普通に馴染みやすい」と思う理由を語った。

岡本和真のブルージェイズ入り

デーブ氏はブルージェイズについて「日本の野球をしっかりと取り入れている」と自身の印象を語り、「ワールドシリーズも、ゲレーロ選手が厳しいけど完全にストライクだっていう球を見送った時にファーストへ歩いていった。フォアボールだよとアピールをしてでも塁に出ようとしていた。これもびっくりしましたね」と回想。「日本の野球とアメリカの野球が合わさったら、すごくいい野球になるのになというのをやってました。そういうチームに岡本和真選手が入るというのは、普通に馴染みやすい」と予想した。

また、守備位置については「レフトが一番レギュラーをとりやすい」と持論を述べた上で、「レフトっていうのは、普通のフライを普通に捕ってくれさえすれば、十分レギュラーとして使える」と説明。

そして、巨人でコーチを務めていたときのエピソードを明かしつつ、「(岡本選手は)『どこでもいいんです。打席に立たせてください』って気持ちを主砲が持ってくれる」選手だと言い、「守備は普通にいける。コンタクト率は村上選手よりもデータとしていい。ホームランも打てる。ライトにも打てる。チームバッティングもできる。エンドランができる。そういう野球をやってきた。そういうところで、ブルージェイズがレギュラーとしての金額を出した」と太鼓判を押していた。