元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で公開された動画に出演。ブルージェイズ入りが決まった岡本和真が狙うべきポジションについて語った。

岡本和真が狙うべきポジション

岡本の守備位置について、デーブ氏は「ファーストはないですね。ゲレーロ・ジュニア選手、こんなスーパースターがいるわけですから、ここにはめようとはしません」「ゲレーロ選手が外野に行くのか、それもないです」と予想。さらに、「サードもとれないです。守備範囲も狭いし、肩もそこまでない。捕って投げてアウトっていうところを見せるにはちょっと苦しい。だから僕はサードには戻らないほうがいいと思います」と分析した。

そのため、岡本が狙うべきポジションとして「一番いいのはレフト。ここは一番とりやすいです、レギュラーを。そして一番結果を出しやすい」と持論を述べた。

さらにデーブ氏は、岡本がレフトに挑むことになった過去の経緯を回想。巨人時代、当時の原辰徳監督の意向により守備位置変更が検討された際、「原監督は『やっぱりメジャーに行きたい人間なんだ』『サードなんてとんでもない選手がいるよね』『外野ができたら、これはもうレギュラーをとるという条件の中でも大きなことになるよな』ということを監督がおっしゃってて」と当時の意図を明かした。

また、原監督から聞いた岡本本人の反応についても、「僕は打席に立てればいいんです。どこでもいいんです。打席に立たせてくださいっていうことを言ってきたんだよ」と明かし、そして、「レフトやってみましたけど、普通に守れてます。首脳陣からすると、普通に守ってくれる、普通のフライを捕ってくれさえすれば、もうこれ十分レギュラーとして使える」と高評価を口にしていた。