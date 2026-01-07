今年は“変化と改革”の年!? 占い師・彌彌告が2026年の運気を解説「変化のスピードが一気に加速する」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）。1月1日（木・祝）は、パーソナリティ・こもり校長（小森隼／GENERATIONS from EXILE TRIBE）と、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）に加えて、ゲストに占い師の彌彌告（みみこ）先生が登場！ ここでは、2026年の運気について語った模様をお届けします。

◆今年は60年に一度の「丙午」

アンジー教頭：彌彌告先生は、テレビ番組「突然ですが占ってもいいですか？」（フジテレビ系）でもおなじみの占い師で、めちゃくちゃLOCK-ON（ロックオン）している先生です。ちなみに、LOCK-ONは「めちゃくちゃ当てている」っていう意味でございます。彌彌告先生は普段どんな方法で占いをなさっているのですか？

彌彌告先生：番組ではおなじみになっているんですけれども、私は西洋占星術のホロスコープで占っています。実は、個人の鑑定ではタロットカードを使ったタロット占いもやっているんですけども、今おなじみになっているのはホロスコープです。

＊

こもり校長：では、2026年はどんなことに気を付ければいいのか、運気を上げる方法など、ちょっとアドバイスいただければと思います。

アンジー教頭：お願いします！

彌彌告先生：占星術における星の流れや運気からいうと、2026年は“変化と改革の年”になります。

こもり校長：それはもう“全体的に”ということですか？

彌彌告先生：そうですね。というのも“星”にはそれぞれ意味があるんですよ。太陽は自分自身を表すとか、冥王星は破壊と再生・ビッグバンを表すとか。そういうさまざまな星の意味があるんですけど、大きな天体ですね。それが“火と風の時代”に突入するんです。だから、まあ“火と風のイメージ”って分かりますよね？ なんかこう“吹き荒れる”といいますか。

こもり校長：“轟々と”みたいな。

彌彌告先生：それに加えて、これは占星術とは関係がないんですけど、今年は60年に一度の丙午（ひのえうま）の年でして。

こもり校長：そうなんですよね！

彌彌告先生：その丙午も火と火の属性なんです。ですから、変化のスピードが一気に加速する年になると思います。取り残されないためにはアップデートが必要です。

――ほかにも、番組では彌彌告先生が、こもり校長とアンジー教頭の2026年の運勢を占う場面もありました。

