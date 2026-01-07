今年は“変化と改革”の年!? 占い師・彌彌告が2026年の運気を解説「変化のスピードが一気に加速する」

◆今年は60年に一度の「丙午」
アンジー教頭：彌彌告先生は、テレビ番組「突然ですが占ってもいいですか？」（フジテレビ系）でもおなじみの占い師で、めちゃくちゃLOCK-ON（ロックオン）している先生です。ちなみに、LOCK-ONは「めちゃくちゃ当てている」っていう意味でございます。彌彌告先生は普段どんな方法で占いをなさっているのですか？
彌彌告先生：番組ではおなじみになっているんですけれども、私は西洋占星術のホロスコープで占っています。実は、個人の鑑定ではタロットカードを使ったタロット占いもやっているんですけども、今おなじみになっているのはホロスコープです。
＊
こもり校長：では、2026年はどんなことに気を付ければいいのか、運気を上げる方法など、ちょっとアドバイスいただければと思います。
アンジー教頭：お願いします！
彌彌告先生：占星術における星の流れや運気からいうと、2026年は“変化と改革の年”になります。
こもり校長：それはもう“全体的に”ということですか？
彌彌告先生：そうですね。というのも“星”にはそれぞれ意味があるんですよ。太陽は自分自身を表すとか、冥王星は破壊と再生・ビッグバンを表すとか。そういうさまざまな星の意味があるんですけど、大きな天体ですね。それが“火と風の時代”に突入するんです。だから、まあ“火と風のイメージ”って分かりますよね？ なんかこう“吹き荒れる”といいますか。
こもり校長：“轟々と”みたいな。
彌彌告先生：それに加えて、これは占星術とは関係がないんですけど、今年は60年に一度の丙午（ひのえうま）の年でして。
こもり校長：そうなんですよね！
彌彌告先生：その丙午も火と火の属性なんです。ですから、変化のスピードが一気に加速する年になると思います。取り残されないためにはアップデートが必要です。
――ほかにも、番組では彌彌告先生が、こもり校長とアンジー教頭の2026年の運勢を占う場面もありました。
