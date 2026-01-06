2026年1月5日に発売された『将棋世界2026年2月号』（発行＝日本将棋連盟、販売＝マイナビ出版）は、藤井聡太竜王・名人による自戦解説「藤井聡太が語る第38期竜王戦七番勝負」、山下数毅四段のインタビュー記事「新時代の棋士」など、読み応えのある記事を掲載しています。

永世竜王獲得！藤井聡太が語る第38期竜王戦七番勝負

最年少で永世竜王の称号を獲得した藤井聡太竜王・名人。インタビュー形式で第38期竜王戦七番勝負を1局ごとに振り返ります。

新時代の棋士、山下数毅新四段インタビュー

奨励会在籍中に竜王戦5組優勝という快挙を達成し、四段昇段を果たした山下数毅四段。17歳の高校生であり、プログラマーとしての顔も持つ異色の新鋭に迫る。

『将棋世界2026年2月号』、絶賛発売中!!

ほかにも、

・歴代永世竜王を振り返る特集記事「没我の領域、３人の永世竜王」

・巻頭カラー「羽生 通算1600勝の偉業」

・上田初美女流五段による特選自戦記「エピローグを見据えて」

といった記事もあり、指す将・観る将はもちろん、それ以外の方にも楽しんでいただける一冊になっています！